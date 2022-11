Amaia Montero hacía saltar todas las alarmas tras publicar una imagen en la que podíamos verla sin maquillaje, sin peinar, demacrada y con grandes ojeras. Una instantánea que despertaba la preocupación de todos por el texto que acompañaba la imagen. «Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?», aseguraba. Un mes después de esa publicación, la familia de la cantante se ha pronunciado y ha explicado cómo se encuentra.

Amaia Montero está atravesando un momento complicado, tal y como reveló su propia hermana en ‘Espejo Público’. Arropada por su familia, la cantante está deseando retomar su actividad profesional cuando antes, aunque no lo hará hasta que esté mejor. «Está un poco mejor«, indica el entorno de la interprete a ‘El Español’. De la misma forma, esta fuente también indica que las hermanas de la exvocalista de La Oreja de Van Gogh están muy preocupadas por su madre y evitan en todo momento que le llegue informaciones sobre su hija.

Tal y como aseguran, Amaia Montero está deseando que se publique su último trabajo: «Es su mayor ilusión y está volcada en el curro y en que todo salga bien». De la misma forma, lo cierto es que la muerte de su padre supuso un punto de inflexión en su vida y aún arrastra el dolor «que no sabía que existía» por la pérdida de su progenitor.

Los mensajes de aliento de sus compañeros

Nada más publicar la imagen hace un mes, Amaia Montero recibió un sinfín de mensajes de aliento. «Resilencia, compañera mía. ¡Eres la Reina del Pop no lo olvides! ¡Vamos!», escribía Diana Navarro. «La vida siempre sirve», le decía Paula Echevarría. «Vamos Amaia, compañera, eres grande, te admiramos, ¡te queremos! ¡P’arriba!«, aseguraba Pastora Soler. «Mi mensaje de antes de irme a dormir es un mensaje de amor y admiración, apoyo, cariño, respeto y de empatía por mi compañera Amaia Montero. Nos ha tocado vivir a esta generación un mundo muy complicado y los que son frágiles y sensibles lo pagan muy duro. Decirle que la quiero, que aunque no nos conocemos mucho quiero mandarle un mensaje, que la quiero, que la admiro y le mancho mucha fuerza y mucha luz en estos tiempos de sombras. Estamos contigo, a tu lado Amaia», escribía Soraya Arnelas.

Amaia Montero en los últimos años ha acaparado todas las miradas al sufrir ciertos cambios en su físico. Ya sea por sus supuestos retoques estéticos o por sus oscilaciones de peso, la también compositora ha revolucionado las redes sociales, algo que a ella le indignaba, ya que no se convertía siempre en noticia por sus canciones.