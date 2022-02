Fabiola Martínez se ha dejado ver en el estreno de ‘Uncharted‘ en Madrid. Allí ha hablado de lo feliz que se encuentra en esta nueva etapa de la vida: «Estoy súper bien, contenta, trabajando, con mi vida, mis niños. Ilusionada también». Con sus palabras hacía referencia a su trabajo como Presidenta de la Fundación Bertín Osborne, que cada día le da más alegrías. No en vano, hace apenas una semana felicitaba al «pedazo de equipo» de esta asociación sin ánimo de lucro por el «esfuerzo» que han realizado para levantar el «precioso proyecto» +Family. Se trata de «un servicio integral, disponible 365 días del año, 24 horas con los mejores profesionales a disposición de las familias». Gracias a él, según ha destacado en las redes sociales, se ofrece acompañamiento «en cualquier momento que necesites una mano amiga, ya que estamos para ayudar desde diferentes ámbitos (legal, administrativo, médico, psicológico, emocional)». Son días de dicha para la venezolana y se le nota. Está más guapa que nunca y su rostro refleja el buen momento que atraviesa.

Vídeo: Europa Press

En la presentación, la exmodelo ha contado cómo se encuentra Bertín Osborne tras haberse contagiado por covid. «Creo que son las secuelas, supongo que bien. He hablado con él y me ha dicho que está bien«, decía. Tras su reciente separación, ambos mantienen una excelente relación y una comunicación permanente por el bien de los dos hijos que tienen en común.

De momento, el estado de salud de Bertín sigue siendo delicado. «Le han quedado unas secuelas y está más cansado de lo normal, pero bueno que en seguida se pondrá bien y seguirá con su trabajo», ha explicado su hija Eugenia recientemente. Hace unos días confesaba que esperaba que su padre vuelva a su rutina de trabajo. «Mi padre ha demostrado que es un hombre fuerte. Ha tenido que cancelar compromisos, pero los ha aplazado realmente. No los ha cancelado, sino que los ha aplazado así que es cuestión de tiempo y en seguida estará bien», declaraba.

La ‘influencer’ reaparecía unas horas después de que su padre asustara a sus seguidores en las redes sociales al anunciar que los conciertos que estaba a punto de dar, los tenía que aplazar. «El concierto que iba a celebrar en el teatro Calderón de Madrid el 14 de febrero, queda aplazado al 9 de mayo. Indicar que las entradas adquiridas serán validas para la nueva fecha y que los compradores podrán acudir al canal y vía de compra para solicitar la devolución si así lo desean. Disculpar las molestias. 🙏🙏🙏«, escribía muy serio.

Él mismo compartía hace unas horas un vídeo en el que aseguraba que se encontraba «extremadamente cansado». «¡Hola a todos! Estoy aquí sencillamente para contestar muchísimas llamadas y mensajes que he recibido en los últimos días preguntándome por mi salud y por cómo me encuentro. Vamos a ver, deciros que me encuentro extremadamente cansado, extremadamente agotado. El médico me ha dicho que son las secuelas normales después de un Covid como el que yo he pasado», arrancaba diciendo en un vídeo subido en su perfil oficial de Instagram.

Debido a este contratiempo de salud que ha mermado temporalmente sus energías, el cantante y presentador ha tomado la decisión de hacer un parón. Tras su contagio por coronavirus necesita descansar y reponer fuerzas. Aún necesita recuperarse antes de pisar de nuevo los escenarios, tal y como tenía previsto. «Lo que sí tengo que deciros es que las dos últimas semanas he tenido eventos en los que lo he pasado fatal porque estaba absolutamente que me caía de cansancio. He decidido parar durante las dos próximas semanas. Parar porque no me encuentro bien. No tengo nada grave, para que sepáis, pero no me encuentro bien. Todo esto es para explicar un poco a todos los que tenéis eventos conmigo, para que sepaís que no voy a poder asistir», ha aclarado.

Hace dos días, Bertín Osborne enviaba un nuevo vídeo en el que se mostraba con buen aspecto. «Se acerca San Valentín y no voy a poder estar con vosotros en concierto porque se ha aplazado al 9 de mayo, pero sí podré estar mediante un vídeo personalizado», recordaba. Y animaba a sus seguidores a enviar «un mensaje solidario porque parte de lo recaudado irá destinado a la Fundación Bertín Osborne, que ya sabéis que da apoyo a las familias con niños y niñas con discapacidad».