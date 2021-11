Fabiola Martínez está cansada de que le sigan tachando como «ex de» Bertín Osborne. Por ello, la venezolana se ha llevado las manos a la cabeza después de ver unas declaraciones de Isabel Gemio que no le han gustado nada. Cansada de lo ocurrido, la que fuera mujer del presentador de ‘Mi casa es la tuya’ ha hecho públicos varios mensajes de WhatsApp que ha intercambiado con la periodista y en donde le ha mostrado toda su indignación.

«Fabiola está guapísima, creo que puede estar enamorada de nuevo«, aseguraba Isabel Gemio después de hacerle una entrevista a Fabiola Martínez. Unas declaraciones que han supuesto un auténtico ataque para la venezolana, que no ha dudado en pedirle explicaciones a la periodista. «¿De toda la entrevista este es el titular? ¿Algo que no es verdad y que ni siquiera he dicho? Lo siento Isabel pero tengo que desmentir este titular, no puedo permitir que se mienta descaradamente solo por conseguir visibilidad«, escribía la exmujer de Bertín Osborne a través de WhatsApp.

Tras esto, Fabiola Martínez hacía hincapié en que se sentía defraudada por Isabel Gemio y aprovechaba la ocasión para lanzar una dura critica contra la prensa del corazón. «¿Esto es periodista o es chismorreo?«, se preguntaba y dejaba claro que tenía derecho a defenderse cuando se publicaban informaciones sobre ella que no eran verdad. De la misma forma, hacía hincapié en que resaltar que no estaba enamorada. Sobre lo ocurrido, la periodista se disculpaba con la venezolana y justificaba el titular culpando a los medios de haber tergiversado sus palabras. «Yo dije que estabas guapísima, radiante, con la belleza propia de cuando estás enamorada. Si en algo te he perjudicado, lo lamento», decía la extremeña y reiteraba en que todo había sido un «malentendido».

Fabiola Martínez es una mujer nueva

En estos últimos meses, Fabiola Martínez ha comenzado una nueva etapa de su vida y lo ha hecho de forma muy activa. Después de mudarse a un amplio piso en el centro de Madrid, la venezolana ha retomado sus estudios y ha encontrado en el deporte su mejor plan de desconexión. «Al principio me exigí demasiado, pero me sirvió a llevarme un poco mejor y a no darle vueltas a la decisión», comentó el pasado mes de agosto cuando se sentaba en ‘Sábado deluxe’ tras confirmar su separación del cantante de rancheras.

De la misma forma, Fabiola Martínez está muy agradecida con Bertín Osborne y no dudó en ensalzar su figura como padre. Eso sí, deja claro que, a pesar de que no han firmado todavía el acuerdo de divorcio, no hay ninguna posibilidad de reconciliarse. «Las pocas cosas que hemos hablar, aunque no lo hayamos plasmado en un papel, va en una misma dirección. Quiere ayudar y que los niños estén bien«, recalcó.