Paula Echevarría y Miguel Torres han disfrutado de una velada romántica en casa donde no ha faltado ningún detalle… ¡hasta la actriz se ha puesto sus mejores galas!

Paula Echevarría y Miguel Torres están viviendo la dulce espera de la llegada de su primer bebé en común con la agenda cargada de planes. Debido a la situación del país con la pandemia provocada por el coronavirus, hace que nuestros planes se vean modificados y tengamos que ajustarnos a la «nueva normalidad». La actriz ha disfrutado de una velada romántica en casa donde no ha faltado ningún detalle: desde una mesa perfectamente colocada hasta la vestimenta.

La actriz ha compartido algunos detalles de su cena romántico con su pareja. Y es que hasta se ha subido a los tacones y se ha puesto un vestido de lentejuelas para disfrutar de esta agradable velada en compañía del hombre de su vida. Así mismo lo ha publicado ella a través de su perfil de Instagram donde ya acumula más de 3 millones de seguidores, que siguen de cerca cómo Paula está viviendo su embarazo.

Paula Echevarría se puso sus mejores galas para su noche romántica

La actriz, que está en el segundo trimestre de su embarazo, se enfundó en un vestido de lentejuelas y se subió a unas sandalias de tacón para sorprender a su cita, Miguel Torres. El estilo del vestido era algo fluido por lo que no se ajustaba a su silueta y no presumía de barriguita. Y es que para Paula ponerse guapa, incluso para estar en casa, es un estilo de vida. Así mismo lo dice: «¿Quién dice que un lunes y en casa no se puede tener una cita especial?«, se pregunta y reflexiona sobre lo que ha aprendido durante este confinamiento: «Una cosa que he aprendido durante el confinamiento es a vestirme para mi y mi compañía así que.. lentejuelas un lunes en casa para cenar con mi chico?… SI!!! ❤».

El hecho de que Paula saque sus mejores galas para una noche en casa ha llamado mucho la atención a algunos de sus seguidores, aunque la mayoría de ellos le han mandado mensajes de cariño ante su decisión de cómo enfrentarse a la nueva situación. «Estupendo Paula, disfruta de la compañía. Estas guapisimaaaa💚♥️❤️». «Y tanto que sí!! Aquí quien no se anima es porque no quiere😜 btw qué monada de rincón, y la combinación de colores es🔝🤩», «Pues me parece muy buen plan😘» o «Que razon tienen los que dicen que las embarazadas estan mas guapas🤩» han sido algunos de los comentarios que Paula ha recibido.

Paula Echevarría ha compartido algunos detalles de su cena romántica con una vajilla acorde a la situación y una mesa decorada con varios ramos de flores. Un momento único para la pareja que se encuentra viviendo una de las etapas más dulces de su vida después de anunciar que están esperando a su primer hijo en común, un niño al que llamarán Miguel.