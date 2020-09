Carmen Borrego se ha puesto en contacto con Alexis Ledgard, pero ¿a qué se ha debido esa llamada telefónica? Él se lo revela a SEMANA.

A comienzos de julio Alexis Ledgard fue consciente de que en los últimos años había vivido una mentira. A pesar de que él creía con todas sus fuerzas que Bigote Arrocet era su padre, pues así su madre, Anette, se lo había repetido una y otra vez, de repente vio cómo la versión de su progenitora se derrumbaba como si de un castillo de naipes se tratara. Un análisis de ADN médico-judicial negó la filiación con el cómico, lo que rompía cualquier parentesco entre ellos. No eran padre e hijo como llevaban años pensando, algo que dejó en shock a Alexis. 75 días después de aquello SEMANA ha contactado con él y nos ha revelado algo inesperado. Carmen Borrego se ha puesto en contacto con él, una llamada que sorprendió mucho al protagonista y cuyo contenido ve la luz en este medio.

Fue poco después de que los medios se hicieran eco de que Alexis Ledgard no era hijo biológico de Bigote Arrocet, cuando Carmen no lo dudó y marcó el número de Alexis. Al parecer, no fue una llamada fortuita, sino con un motivo más que claro. Según Alexis, el objetivo de Borrego fue saber más detalles sobre este bombazo informativo, lo que provocó que Ledgard se indignara, ya que él esperaba unas disculpas por su parte después de sentir cierto rechazo por parte de Las Campos. La hija de María Teresa quería obtener información exclusiva para su espacio, por lo que quiso hablar en primera persona con Alexis.

«Siempre han pasado de mí, aunque fuera el supuesto hijo del novio de su madre. Se hicieron muy amigos de sus otros hijos, pero de mí no. Me libré de eso. Le dije que me alegraba de que me llamara, pero sentí que había llegado tarde esa llamada. Me llamó de buenas, pero luego pensé que solo me había llamado por su interés. Ella quería llevar la información a su programa ‘Viva la vida‘…Al menos me podía haber dicho siempre hemos pasado de ti…No sé, hubiera agradecido unas palabras de cariño», explica Alexis a esta revista.

Después de revelar a SEMANA que esta charla telefónica existió entre ellos, Ledgard nos ha contado qué se dijeron y qué hubiera esperado de la familia Campos durante el tiempo en el que Bigote y él sí mantuvieron contacto. «Yo le comenté que siempre había dicho la verdad. Siempre me he considerado el apartado. Me dijo que era para estar informada, saber de mí…ya que se iba a tocar el tema. Fue una llamada muy normal, ha tenido cuatro años para llamarme o para meterle presión a Bigote. No sé qué ha pensado de mí la familia Campos para que nunca le dijeran a él ¿por qué no viene tu hijo por ejemplo unas Navidades?», ha añadido Alexis sobre su conversación con Carmen Borrego.

Ver esta publicación en Instagram Empezamos domingo en @vivalavida5 Con look de @strava_boutique Una publicación compartida de Carmen Borrego campos (@carmenborregocampos) el 6 Sep, 2020 a las 6:59 PDT

La llamada fue rara a la par que excepcional, por ello, esta revista le pregunta a Ledgard si el tono de la misma fue fría y distante o todo lo contrario. «Fue normal, pero yo fui lo más cordial del mundo, igual demasiado…», comenta. Fue instantes después cuando Alexis reposó lo que acababa de suceder y tras analizar el intercambio de palabras que existieron entre él y Carmen Borrego, se sintió decepcionado. Él esperaba ese paso por parte de las hijas de María Teresa cuando todavía Bigote estaba unido a María Teresa Campos, no ahora tras conocer que el humorista no era su padre.