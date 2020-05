Mafalda Carbonell es todo un ejemplo a seguir. A pesar de tener tan solo 11 años no ha tenido una vida fácil. Cuando nació, creyeron que jamás podría caminar y estuvo tres años en silla de ruedas. Ahora, se ha convertido en una exitosa actriz que acapara todos los flashes en premieres y photocalls. Pero, ¿qué le diagnosticaron a la hija de Pablo Carbonell y María Arellano tras su nacimiento?

Mafalda Carbonell ha pasado hasta siete veces por el quirófano

La pequeña sufre artrogriposis múltiple congénita, una enfermedad que solo afecta a uno de cada 3.000 niños nacidos. A raíz de esta enfermedad tuvo que pasar por hasta siete operaciones durante sus primeros años de vida e incluso a estar hasta tres años con los pies enyesados. En esta enfermedad hay múltiples contracturas articulares que afectan dos o más áreas del cuerpo antes del nacimiento. Una infancia que no ha sido fácil para Mafalda Carbonell pero que no le ha impedido años después cumplir su sueño: el ser actriz.

La primera vez que la vimos en una plató de televisión fue en ‘Tu cara me suena mini’. Pero su gran éxito llegó después y ha trabajado en la serie de Disney Chanel, ‘Club Houdini’, fue la revelación en ‘Vivir dos veces’, y también ha trabajado en los rodajes de ‘Baby’, de Juanma Bajo Ulloa, y ’30 monedas‘ de Álex de la Iglesia. Además, como decíamos la menor también es la protagonista de la película Vivir dos veces, donde comparte cartel con Inma Cuesta y está dirigida por María Ripoll. Esto se traduce en que ya se codea con las grandes estrellas del cine español. Además, el que sea un ejemplo para muchos también lo avalan los más de 22.000 seguidores que tiene en su perfil de Instagram. Aunque eso sí, el camino hasta llegar al éxito no ha sido nada fácil, pero siempre han estado apoyándola sus padres.

Sus padres, Pablo y María, siempre han sido muy optimistas

Mafalda ha contado siempre con el optimismo de sus padres, Pablo y María . De hecho, en una entrevista a ‘Sábado Deluxe’, el actor reflexionó sobre cómo ha sido la vida de la pequeña: «Recuerdo el día que el médico nos dijo que caminaría con mucha dificultad o que no iba a caminar directamente, entonces dije que sería una gran pianista y el médico se sorprendió de mi optimismo, pero ella siempre quería ser actriz… Mafalda siempre me da muchos motivos para estar orgulloso de ella«.

Tal y como han contado sus padres en diferentes ocasiones, pocos apostaron porque la pequeña pudiera caminar, aunque ellos sí lo hicieron. «Nada más conseguir que se pusiera de pie, apuntamos a Mafalda a clases de baile. Mi hija no solo camina, sino que baila”, aseguró Pablo en una entrevista. La pequeña aprendió flamenco y debutó en 2015 en la Escuela de Flamenco de Barbate. Si en un principio, los médicos aseguraron que la pequeña apenas iba a poder caminar y tener poca movilidad, ahora el movimiento se ha convertido en su gran virtud. Y es que además de triunfar como actriz, también es bailarina.

Una familia unida por la superación

Para sus padres, su hija Mafalda significa todo. De hecho, el día que ellos se casaron en septiembre de 2015 tras más de nueve años de relación, la pequeña (que por aquel entonces tenía seis años) acaparó gran protagonismo. En cada una de las mesas de los invitados en el banquete quisieron que su hija estuviera presente y colocaron diferentes dibujos con la frase de «Mis padres se casan». Mafalda y sus padres siempre han mostrado ser una familia muy unida.

Prueba de ello es que los hemos visto posar a todos juntos en diferentes ocasiones en photocalls y premiéres. Los tres juntos han tenido una ardua batalla que han terminado conquistando, y a pesar de que Mafalda no está del todo curada, poco a poco está siendo la niña que siempre quiso ser y cumplir cada uno de sus sueños. Y es que la pequeña siempre ha tenido claro a que se quería dedicar: «Cuando fui a Tu cara me suena con mi padre, me di cuenta de que me gustaban mucho los escenarios, y le dije que quería subirme ahí”. Y añadió: “Desde que lo vi subirse al escenario, y cómo la gente le pedía fotos quería ser como él”, agregó sobre el actor que también es humorista.

Con tan solo 11 años Mafalda le ha demostrado a los médicos y a todo el mundo que no solo ha podido caminar, sino que también ha logrado cumplir su sueño… y que seguirá luchando por todo lo que quiera. Además, siempre cuenta con el apoyo de sus padres, un pilar fundamental para la pequeña.