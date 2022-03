“Si mi presencia molesta, prefiero quitar las molestias. Estoy en el hotel desde ayer no por mi decisión. Que quede claro”. Así arranca la carta en la que Luca Onestini confirmaría su ruptura con Cristina Porta. Sin mencionar de manera explícita a nadie, el hermano de Gianmarco Onestini.

“Yo tengo que aguantar que no se me contesta al móvil y si lo hace es solo para decirme de no volver a casa cuando es lo que yo quería”, continúa en su carta, publicada a través de Stories. «No tiene tiempo para contestarme, pero sí para escribir un tuit diciendo que se siente sola. Cuando fue ella la que me ha dicho de no volver a casa antes de las cinco para evitar verme».

Su escrito, que suena por completo al relato de una ruptura, prosigue: «Me duele mucho todo esto y no me lo merezco. Basta de mentiras”. El italiano ha asegurado que la persona a la que se refiere -y no nombra- “ayer hemos hablado y hemos decidido que así no se puede seguir. Que cada uno siga su camino y que lo hagamos por separado”.

Lo cierto es que la relación entre Luca y Cristina Porta llevaba tiempo en la cuerda floja. «No es un momento fácil para mí y no quiero esconderme más detrás de una sonrisa. No estoy durmiendo nada y estoy muy mal. Llegarán pronto días mejores», señalaba Luca en sus redes a finales del pasado mes de febrero. Ante estas palabras, la periodista contestaba rotunda: «En ese mensaje no pone que hemos roto. Pone que lo está pasando mal».

«Si me preguntas si tengo novio, yo te digo que yo sepa sí. Ya está», añadía, echando por tierra los rumores sobre una crisis con el italiano. «Sabes que soy sincera. Si te tengo que decir si ha habido una conversación y lo hemos dejado, es que no. Por lo tanto, yo tengo pareja», destacaba en el plató de Mediaset. Eso sí, no ocultaba que ella y su pareja atravesaban serios problemas. Y aclaraba que su relación puede que no sea los único que preocupe a Luca Onestini: «Él también en su vida tiene más cosas que Cristina, puede estar pasándolo mal por otras cosas».

«Aquí vengo a trabajar, yo soy muy mala actriz, pero muy buena profesional. El otro día me visteis que me costaba, pero yo estoy aquí haciendo mi trabajo. Cada uno que estamos sentados en estos sofás tenemos nuestros problemas personales. No soy la única. Ya está», concluía. Muchos cuestionaron su historia de amor cuando Cristina Porta y Luca Onestini iniciaron su romance en ‘Secret Story’. Un idilio lleno de altibajos que comenzó en julio de 2021.

