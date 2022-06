Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler llevan unos días en el foco mediático después de que SEMANA publicara en su edición de papel (a la venta desde este miércoles) que el escritor lleva ya unos días viviendo fuera de la casa de la socialité. Lleva dos semanas instalado en su casa del centro de Madrid, donde ha recibido ya la visita de su exmujer y su hija, que precisamente se encuentran de vacaciones en la capital española.

Mario Vargas Llosa ha recibido la visita de su exmujer y su hija

Mientras el premio Nobel está instalado en su casa del centro de Madrid, Isabel sigue residiendo en su casa de Puerta del Hierro. Mario Vargas Llosa lleva ya unos días allí e incluso algunos vecinos lo confirman a ‘Sálvame’. El escritor ha sido visto por allí y tampoco ha pretendido esconderse. De hecho, su hija Morgana, ha visitado a su padre. Durante estos días, se le ha visto salir de esta casa.

También ha querido acompañarlo a hacer algunas gestiones, aprovechando así su estancia en Madrid al máximo. Está pasando tiempo con su padre ahora que se encuentra de vacaciones en la capital española. No hay duda de que está siendo un gran apoyo para el escritor, que lleva ya unas semanas en otro hogar.

Su hija Morgana ha ido a visitarlo durante sus vacaciones

«Mi padre está muy bien», ha dicho Morgana a ‘Sálvame’ cuando le han preguntado por su padre. Aún así, esta no ha querido decir mucho más y se ha mostrado más reticente cuando le he han preguntado por la posible crisis de pareja entre su padre e Isabel Preysler. «Yo no hablo de la vida privada de mis padres». La ex mujer del escritor y madre de Morgana, Patricia, tampoco se ha querido pronunciar con respecto al tema.

Una nueva etapa para la pareja

Desde hace siete años Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa viven bajo el mismo techo. En concreto, en la mansión que la reina de corazones posee en la exclusiva urbanización madrileña de Puerta de Hierro. O al menos eso es lo que creía todo el mundo. SEMANA publica ahora información exclusiva y fotos nunca vistas que demuestran que el premio Nobel está instalado en otra vivienda. Esta revista sabe dónde duerme y desde cuándo lo hace, datos que podrás descubrir a partir de este miércoles. Según ha podido saber SEMANA, Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa viven separados, a pesar de que en las últimas semanas han acudido juntos a más de una cita en la que han sido inmortalizados por las cámaras.

Sabemos cuál es su rutina desde que está afincado en otra vivienda de la capital y cuál ha sido su actitud antes de que este medio confirme que Mario e Isabel Preysler están viviendo en casas diferentes. Esta primavera han cumplido un nuevo aniversario como pareja, aunque en otras circunstancias distintas al año anterior. Fue en el año 2015 cuando su historia de amor se hizo pública y desde entonces no han dejado de mostrarse públicamente su apoyo, prueba de ello, que hace solo unos días acudieran juntos a la presentación del libro del peruano, ‘La mirada quieta: (de Pérez Galdós)’. Se mostraron unidos y el escritor de nuevo reapareció junto a su bastón, un accesorio inseparable del que procura no despegarse para su comodidad.