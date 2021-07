Eva González y Cayetano Rivera reaparecen más unidos que nunca para transmitir un mismo deseo

Eva González ha acudido a vacunarse al centro que le correspondía y Cayetano Rivera no ha dudado en acompañarle para ser su apoyo. A la salida, han mandado un mensaje a la sociedad para concienciarla.

Eva González y Cayetano Rivera llevaban tiempo sin dejarse ver. La pareja ha vuelto a demostrar que están más unidos que nunca en su última aparición. Y es que la presentadora de televisión ha acudido a ponerse la vacuna y su marido no ha dudado en acompañarla al centro de vacunación en el que la ha recibido. A la salida, ambos han querido hablar y transmiten un mismo deseo.

El matrimonio ha querido mandar un mensaje a la población, animándolos para que se vacunen y así estar inmunizados contra el coronavirus. Eva ha asegurado que estaba recién vacunada y bromeaba con la reacción que le puede dar: «No me ha salido un brazo más ni nada, no», declara divertida.

Aprovecha la ocasión para decir que no hay que esperar para vacunarse: «No, no hay que esperar nada, hay que vacunarse. Porque eso es lo que tenemos que hacer todo el mundo, vacunarnos y pasar esto ya. Y creo que es un acto de solidaridad entre todos. Y que todos deberíamos de hacer», apunta rotunda con el objetivo de concienciar a la sociedad.

Eva González recibe la vacuna con el apoyo de Cayetano Rivera

El que ha sido más cauto a la hora de hablar ha sido Cayetano, que asegura que también ha recibido ya la vacuna contra el Covid-19 y que ha sido la misma con la que ha sido vacunada su mujer. Cuando ha sido preguntado por la polémica que rodea ahora a su hermano, Kiko Rivera, Cayetano vuelve a dar la callada por respuesta.

Los hermanos Rivera aparcan la guerra contra Isabel Pantoja

Han sido meses muy complicados para Isabel Pantoja, que ha estado en el ojo del huracán. Durante este tiempo ha recibido diferentes requerimientos notariales por parte del abogado de Francisco Rivera y Cayetano Rivera, Joaquín Moeckel. Además, también se hizo pública la intención de que su hijo, Kiko Rivera, tomara acciones legales contra ella. Ahora, parece que las aguas se han calmado y que la tonadillera puede respirar un poco más aliviada. Al menos por un tiempo. Y es que los hermanos Rivera Ordoñez tomaron la decisión de frenar los trámites contra Isabel Pantoja.

Los hijos de Paquirri llevan más de 30 años esperando a que la tonadillera les entregue los enseres personales del torero, que les dejó en herencia y que ella tiene supuestamente en Cantora. Además, ya se han cumplido seis meses desde que se los reclamaran a través de su abogado depositando un requerimiento notarial. A pesar de esto, Pantoja respondió a la petición aduciendo que esta se basa en un documento privado de 1987, que no recuerda haber firmado, y se remite a la escritura de partición. Ahora, esta guerra se queda aparcada por la decisión de los hermanos Rivera Ordoñez. Aún sin haber aclarado este asunto, ahora han tomado la decisión de aplazar su lucha contra la tonadillera.

«Me he apiado de ella. A mi sí me importa la situación anímica de las personas y esta mujer me da pena», explicaba Moeckel, en representación de sus clientes Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez. “Esperábamos que respondiera, que fuera buena persona, que lo entendiera, que tuviera sentimientos. Ahora tiene mucho encima y viendo su situación, nosotros aparcamos. Esta señora está imputada en una querella en la que le piden 3 años de cárcel, tiene graves problemas con Hacienda, entre otros«, añadía el abogado.