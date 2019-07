7 Eugenia Martínez de Irujo desvelaba que no ha habido fiesta de cumpleaños

Este es el principal motivo por el que no han organizado ninguna fiesta, algo habitual cuando se llega a la mayoría de edad. Su prima Tana, de hecho, la celebró hace aproximadamente un año, y podría ser una de las invitadas a la fiesta de Amina y Luis. Era su tía la encargada de desvelar que no ha habido fiesta, por lo menos por ahora, durante el photocall del concierto de Antonio Orozco en Madrid: «No, no ha habido fiesta porque están de interrail«, desvelaba.