Eugenia Martínez de Irujo está viviendo un Jueves Santo grande. Esta madrugada sale a las calles de Sevilla la Hermandad de los Gitanos, de la que es devota todos los hijos de la duquesa de Alba. Durante la mañana del jueves, toda la familia se ha acercado hasta el templo para ver el paso de Cristo y el palio, y así poder estar presentes en el besamanos, donde también ha estado Cayetano Martínez de Irujo junto a su pareja, Bárbara Mirtjan, y su exmujer, Genoveva Casanova.

Tras esta cita tan especial para toda la familia, la hija de la duquesa de Alba, vestida de negro, color típico del Jueves y el Viernes Santo, se ha desplazado hasta la Iglesia de la Esperanza de Triana junto a su pareja, Narcís Rebollo. En las inmediaciones del templo se ha encontrado con su hija, Tana Rivera, que estaba con su novio, Manuel Vega, su padre, Fran Rivera, Lourdes Montes, y los dos hijos de estos, Carmen y Curro.

Frente a la iglesia, hemos podido presenciar el momento del reencuentro. La familia al completo se han saludado con dos besos y han podido conversar durante unos minutos. Es la primera vez que vemos a Manuel Vega junto a la familia de su chica en una Semana Santa. Hace apenas unos meses confirmaban su relación y han demostrado que se han vuelto inseparables.

Tana Rivera reúne a su padre y a su madre en Triana, Sevilla

La relación de Tana y Manuel está de lo más consolidada. De hecho, es más que evidente que el empresario sevillano mantiene una relación increíble con la madre de su chica. Eugenia Martínez de Irujo ha hablado maravillas de Manuel Vega, pero ahora ya trata de evitar las preguntas. El que sí se ha mostrado molesto cuando le han preguntado por él en alguna ocasión es Fran Rivera, que lo único que ha pedido es que dejen a su hija.

No recibió con agrado estas cuestiones cuando le preguntaron por ello. Y es que no le gusta que su hija genere interés mediático: “Que la dejéis tranquila, que ella no tiene que soportaros a vosotros”, decía en un primero momento. Después el enfado continuó cuando se puso sobre la mesa la cuestión de la diferencia de edad de su hija con su pareja: “Que respetéis a mi hija por favor, que respetéis a mi hija por favor, y su intimidad. No lo vais a hacer, ¿no?”.

Eugenia está encantada con Manuel Vega, el nuevo de su hija

La que sí ha hablado del empresario en alguna ocasión ha sido Lourdes Montes. Aunque es pronto para aventurar si el amor triunfará y si la pareja superará la importante prueba que el paso del tiempo supone para cualquier romance, la diseñadora reconocía que “son muy jóvenes”.

