Estos son los zapatos hechos a medida que luce Luis Miguel con sus iniciales

Luis Miguel se ha convertido en uno de los protagonistas de nuestro país gracias a su relación con Paloma Cuevas. La pareja se ha convertido en una de que más titulares copan en la prensa de la crónica social y, ahora, están preparando un paso más en su noviazgo: el 'Sol de México' se plantea mudarse a Madrid y ya está buscando piso que reúna todas las condiciones que busca. Mientras que llega ese momento, ambos han disfrutado de una escapada romántica en Nueva York por San Valentín. Unos días de asueto en los que disfrutaron por las calles de la ciudad de los rascacielos y salieron a cenar a los restaurantes más exclusivos de la ciudad estadounidense. Durante su estancia, un fan del artista se topó con él y reveló que le había presentado a Paloma Cuevas como su novia, confirmando así lo que era un secreto a voces. Precisamente, este seguidor es el artífice de los zapatos favoritos del mexicano, que están hechos a medida para él.

Hernán Junco, fundador de Romero & McPaul Monterrey junto a Raúl González, tuvo la suerte de encontrarse con la estrella de la música por las calles de Nueva York. A pesar de que Luis Miguel le pidió que no se fotografiasen juntos ya que intentaba pasar desapercibido, sí que tuvo unas palabras de cariño hacia él y su trabajo. Y es que Hernán le reveló que le había enviado unos zapatos hechos a medidas, a los que SEMANA ahora han podido tener acceso. Y lo cierto, que no pueden ser más bonitos y encajan perfectamente con el estilo del 'Sol de México'.

Los zapatos de Luis Miguel están confeccionado en terciopelo con las dos iniciales del artista en dorado

Nos hemos puesto en contacto con el diseñador de la firma, quien nos ha dado los detalles inéditos de estos zapatos estilo slippers, que tiene Luis Miguel en su vestidor y ha lucido en diferentes ocasiones. Se trata de un modelo confeccionado en terciopelo o velvet en color negro, que luce un romero lateral en dorado, que es la insignia de la marca, además de sus dos iniciales: LM. El precio de unos zapatos personalizados como los de él son de unos 500 euros.

Los fundadores de la marca llevan más de diez años trabajando para conseguir introducir en México un producto hasta entonces desconocido: el icónico ‘velvet slipper’. Después de presentar con éxito no solo el producto, sino todo un estilo de vida a la par, la marca fue haciéndose de una clientela exigente, exclusiva y hasta cierto punto privilegiada y selecta. Por este motivo, no es de extrañar que el artista, que siempre ha sido muy coqueto con sus estilismos, aceptara este regalo exclusivo que se ha convertido en uno de sus zapatos favoritos. Y estamos seguros que Paloma Cuevas también quiere uno para sus looks más relajados.

El reto al que se enfrenta la pareja del momento

Este año supone un auténtico desafío para la pareja. Hace escasas semanas, el artista anunciaba su nueva gira de conciertos. Aunque son pocos los detalles que se sabe sobre este tour, sí que se puede prever que Luis Miguel y Paloma Cuevas pasarán un tiempo separados. Él tendrá que centrarse en preparar su tour y después, si hace como en ocasiones anteriores, se recorrerá gran parte de América Latina y seguramente también actúe en España. A pesar de que la diseñadora podrá acompañarlo en algunos de sus conciertos, no podrá hacer la gira al completo con él. Tiene que hacer frente a sus compromisos profesionales, además del cuidado de sus dos hijas. Esta supondrá una prueba de fuego para la pareja, que tiene que hacer frente a todos los obstáculos durante los próximos meses.