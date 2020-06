Desde que Televisión Española anunció que había fichado a Rocío Carrasco la espera para muchos espectadores se hizo eterna. La hija de Rocío Jurado es una de las colaboradoras del debate de ‘Lazos de Sangre‘, programa presentado por Boris Izaguirre y que ella ha elegido para volver a la pequeña pantalla tras varios años alejada de ella. Una espera que este miércoles llegó a su fin, pues tuvo lugar su retorno en prime time. Para su debut Rocío escogió un look total red que fue tremendamente comentado en redes sociales, al igual que las palabras que pronunció durante el espacio de televisión. En sus declaraciones llama la atención las dirigidas a la maternidad. Y es que Rocío fue preguntada por la postura que tomó Carmen Sevilla en su vida, ya que renunció a tener más hijos con el fin de seguir con su carrera profesional sin freno alguno. «Si hoy le preguntan a cualquier madre trabajadora le contestaría esto, que le faltan horas para ver a sus hijos crecer», dijo Rocío Carrasco.

Eso sí, en ese momento, no hizo ninguna mención a sus hijos, Rocío Flores y David, con los que no tiene relación desde hace años. Aunque Rocío desde ‘Supervivientes‘ ha tratado de tender una mano a su progenitora con el objetivo de reconciliarse, no ha obtenido respuesta pública por parte de su madre, Rocío Carrasco. Aunque no fueron las únicas palabras que mencionó la colaboradora sobre la maternidad, aunque desde el punto de vista de una hija. Ella también quiso señalar que, a pesar de la profesión que tenía de su madre así como los viajes que ser artista la ausentaban, ellas siempre estuvieron unidas: «Si no tenía colegio ahí estaba la niña, donde tuviera que ir».

Hablaba sobre Rocío Jurado con muchísimo cariño, dando igual los años que han pasado tras su partida. Carrasco la tiene profundamente presente, tanto que con el paso del tiempo ha sido consciente de que «cada vez se parece más a ella». «Siempre está, todo el día, a cada minuto, por cada cosa que me pasa o que pienso o por un refrán que pueda decir está… Me parezco en muchas cosas a mi madre, cada vez más», aseguró Rocío Carrasco. Ambas estaban muy unidas y pasen los años que pasen Rocío tiene claro que su madre vivirá por siempre en su memoria.

El retorno televisivo de Rocío Carrasco

Su retorno televisivo llega después de que su hija Rocío termine su aventura selvática. Mientras el entorno de la joven aseguró que quería volver a su vida y desvincularse en cierto modo del medio, lo cierto es que, tal y como demuestra su último fichaje, Rocío Flores desea continuar en la palestra mediática. Al menos con exposición en redes sociales. Ha contratado a una agencia para que sea quien le gestione las campañas publicitarias, la misma que, por cierto, trabaja con su tía, Gloria Camila.