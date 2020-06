Después de cuatro años alejada del medio, Rocío Carrasco ha regresado a televisión. Lo ha hecho para sentarse como tertuliana en ‘Lazos de sangre’, el programa presentado por Boris Izaguirre en el que se repasa la biografía de grandes sagas familiares de nuestro país. El espacio, dedicado también a grandes artistas nacionales, ha estrenado temporada en su plantilla con la hija de Rocío Jurado. Pero su vuelta no ha sido tan apoteósica como se esperaba. Más bien ha resultado bastante fría. Porque en su reaparición ante los focos se ha mostrado tensa y ha medido, como es habitual en ella, cada una de sus palabras. Nada más arrancar el programa, el venezolano la recibía con cariño nada más arrancar el programa. «Estoy encantada de volver a TVE, que es la primera televisión en la que yo trabajé. Es casa», decía. Su lenguaje corporal revelaba cierto nerviosismo: brazos cruzados y respuestas cortas cada vez que el presentador le formulaba una pregunta.

Así recuerda a Carmen Sevilla: «Es una mujer muy entrañable»

En su retorno mediático, Rocío ha hablado de Carmen Sevilla, a quien el programa ha dedicado su primera entrega de 2020. De la icónica actriz que revolucionó los primeros años de vida de Telecinco en los noventa ha destacado su carácter bondadoso y tierno. «La recuerdo con ternura. Carmen es ternura en sí. Es una mujer muy entrañable y muy tierna. Era una mujer demasiado transparente». El día del funeral de su madre le dedicó unas bonitas palabras de apoyo. «Me dijo unas palabras muy tiernas. Las imágenes son muy bonitas, pero son muy duras. Fue muy tierna conmigo en ese momento», ha relatado Rocío al recordar el funeral de su madre, cuyas imágenes se han emitido en el programa. «En ese momento no entiendes nada y no hay nada que te reconforte. A lo largo de los años hay cosas que se te quedan y cosas que no. Esa sí que quedó. Vas analizando y vas pensando y Carmen tenía toda la razón del mundo», añadía. A medida que iba avanzando e su discurso, Rociito se iba relajando paulatinamente. Un directo siempre impone. Y ella llevaba mucho tiempo alejada de este tipo de tensiones.

«Siempre tengo presente a mi madre»

El momento más esperado para la audiencua llegaba cuando Rocío ha recordado a su madre desde el plató de La1. «Mi madre no era diva en casa. Llegaba y la veías con un rolete haciendo lentejas. Cocinaba… ¡Le hubiese encantado ir a ‘MasterChef Celebrity!», admitía. «Siempre la tengo presente. A cada minuto del día, con cada cosa que pienso. Me parezco en muchas cosas a mi madre. Me acuerdo de ella todos los días».

El gesto de Rocío Carrasco en la presentación de ‘Lazos de sangre’

La última vez que Rocío Carrasco se puso delante de las cámaras fue en el año 2016, en ‘Hable con ellas’, producido por Mediaset en colaboración con La Fábrica de la Tele. Desde entonces, apenas se ha dejado ver ante los focos. Su puesta en escena más reciente tuvo lugar el pasado 15 de junio, durante la presentación del programa de TVE. Allí, la hija de ‘la más grande’ eludía responder a las preguntas de los medios. En vez de quedarse en la rueda de prensa, optaba por marcharse y dejar que sus compañeros respondiesen a las preguntas sobre su incorporación. Un feo gesto con los medios que vaticinaba cuál iba a ser su actitud ante este nuevo reto profesional: con la implicación justa e imprescindible que requiere el formato. Poco más.