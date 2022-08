Santiago Pedraz no ha tenido reparo alguno en desvelar cuál es la verdadera situación que existe entre él y Esther Doña. Si bien se iban a casar, durante este verano la malagueña habría traspasado ciertas «líneas rojas» y su ruptura no tiene vuelta atrás. Está dolido, pero tiene las ideas claras, unas declaraciones que parecen haber dolido enormemente a Esther. Tal y como ha podido comprobar SEMANA, la modelo ha tomado la drástica decisión de dejar de seguir en sus redes sociales al juez al que le declaraba su amor hace solo unos días. No quiere ser testigo de sus publicaciones o movimientos y, aunque no ha borrado ninguna de las fotos que tiene junto a él, su ‘unfollow’ refleja que quiere marcar distancia y que se acaba de producir.

Estaban ilusionados, pero han tomado caminos por separado. Un año de relación bastó para que Santiago Pedraz pidiera matrimonio a su pareja, sin imaginar que solo unos días después su relación saltaría por los aires. Él es tajante y no piensa a abrir la puerta a ninguna reconciliación, a pesar de que Esther pensara que su ruptura era un simple enfado entre ellos. Ahora ella ha dado un paso al frente y ha dejado de seguir al hombre por el que bebía los vientos, justo después de que él dé ciertas explicaciones sobre lo sucedido entre ellos.

En poco tiempo la vida de Esther Doña ha dado un giro radical. En marzo de 2020 tuvo que hacer frente a la muerte de Carlos Falcó y fue unos meses después cuando rehízo su vida. Aunque ella y Santiago sí se conocían, nada había surgido entre ellos hasta el verano de 2021, siendo justo en la misma etapa, pero un año después, cuando han roto y todo apunta a que es para siempre. Esther sigue teniendo en su perfil de Instagram todas las imágenes de su relación, fotos que hacían ver que todo estaba bien entre ellos. Ha sido una semana después de conocerse su compromiso cuando ambos han confirmado que no están juntos y que, por ende, no pasarán por el altar.

Esther mantiene que siempre le guardará cariño, aunque sus últimos movimientos demuestren que quiere romper lazos ahora con él, incluso la posible amistad que pudiera existir entre ellos. Sus publicaciones juntos eran constantes, así como sus declaraciones de amor en el universo 2.0, las cuales siguen activas, a pesar de todo. En ellas habla del que ha sido su compañero ideal: «Decirte que todos los días doy gracias a la vida por haberte puesto en mi camino y por amarme de la manera tan bonita en que lo haces…Me siento inmensamente afortunada por pasar tu primer cumpleaños desde que estamos juntos y estoy convencida de que es el primero de los muchos que nos quedan por disfrutar…Te deseo una vida llena de grandes logros, satisfacciones y aventuras. ¡Es lo que mereces! Y es que cada día que paso a tu lado encuentro más motivos para quererte». Solo dos meses después de estas palabras su relación es pasado.