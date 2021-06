La modelo ha querido desvelar entre otras cosas cómo conoció a su nueva pareja, a la que prefiere seguir manteniendo en la intimidad.

Después de desvelar que estaba ilusionada y feliz al lado de una persona, Estela Grande ha querido dar más datos sobre el momento personal que atraviesa. Desde Gran Canaria, destino al que ha viajado con unas amigas, la modelo ha querido dejar claro que todavía no está preparada para presentarlo públicamente. «El hecho de que yo tenga una pareja no es algo que se quede entre vosotros (refiriéndose a sus seguidores) y yo, todavía hay mucho morbo. Todavía es muy mediático», empieza diciendo.

«Dar el paso de admitir que tengo pareja y de presentarlo públicamente ya me cuesta, porque esto no solo se enfoca en mi persona, también se enfoca en él. Y yo quiero protegerlo a él. Él tiene su vida y yo la mía y están muy diferenciadas. Tengo que tomar la decisión drástica y rotunda de no decir quién es y de mantener esto en el anonimato, porque quiero respetar su vida y la mía, no tengo otra forma. No es una persona mediática ni conocida y tampoco quiere serlo, así que tengo que respetarlo», ha dicho rotunda, esperando que se entienda.

Está siendo una época increíble para la modelo, que se ha mostrado muy sincera a la hora de hablar sobre cómo se siente: «Me siento muy bien, me siento muy completa, plena. Tengo mi independencia total, tengo mi casa, mis amigas, mis planes, mi trabajo… tengo una vida perfecta yo sola. A partir de ahí, poder complementarla con otra persona. He encontrado a una persona que me complementa», explica con una sonrisa en su rostro.

No puede evitar dar más detalles sobre este chico, que antes que su pareja fue su amigo: «Me apoya, me ayuda a la perfección. Estoy segura de mí misma, pero con él, es que no sabéis cómo me apoya, es increíble. Si tengo un trabajo, me ayuda a hacerlo mil veces mejor… me ayuda a ser mejor, me impulsa, me da fuerza, me da alas. Es increíble, me siento muy bien. Desbordo felicidad, porque me complementa al 100%», declara con sinceridad.

Estela Grande ha dado más detalles sobre su nuevo novio

Aunque en un principio no quería hacerlo, Estela ha terminado desvelando dónde conoció a su pareja: «Creo que me complementa porque ya nos conocíamos a la perfección, nos conocíamos muy bien. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, porque nos presentaron unos amigos en común. Lo conocí a través de una videollamada. Se presentó y yo le pregunté que dónde estaba… es que no os lo puedo contar. Si algún día quiere, se sentará aquí», dice con cuidado.

Tras esa llamada, Estela y este chico, del que ha preferido no revelar su nombres, se hicieron muy amigos: «Hemos estado conectados todo este tiempo. Le he contado todo, él a mí también, nos hemos contado nuestros amores, él los suyos, también los desamores… Ahora de repente somos amigos y también estamos juntos. Tenemos una relación fácil, tenemos un respeto, una confianza… nos lo hemos contado todo».

Se conocieron a través de una videollamada de amigos en común

Estela Grande tiene una preocupación después de que su relación con Diego Matamoros fuera tan mediática y es algo que no quiere que sea igual con su nueva ilusión: «Eso me acojona, quiero proteger a esta persona. Yo decidí ir a un ‘reality’, abrir un canal para contaros todo lo que quiera… ¿Qué pasa? Cuando me voy con mis amigas a la playa, a mí me da miedo que mi gente se vea involucrada en mi mundo. Me siento mal por ellas, a pesar de que ellas me han dicho que no pasa nada. Esto también me pasa con la persona que estoy… él no quiere. Esto es lo que me lleva a mantenerlo al margen y quizás debería tratarlo con naturalidad, pero es algo que no puedo controlar».

En este punto de su vida, Estela Grande comparte con sus seguidores qué quiere hacer a partir de ahora: «Solo quiero disfrutar, no espero nada más. He dado el paso de disfrutar. La vida me lo está poniendo tan fácil con esta persona que estoy dejando que todo fluya. Me estoy divirtiendo muchísimo. No tengo que plantearme nada porque está siendo todo muy fácil. Lo que dure lo voy a disfrutar».