Desde que se conoció la noticia de que Anabel Pantoja pasaría por el altar junto a su novio Omar Sánchez mucho se ha hablado de su lista de invitados. Y es que no es tarea fácil juntar a sus compañeros de programa, ‘Sálvame’, con todo el clan Pantoja. ¿El motivo? Las horas de tertulia que han tenido en el espacio televisivo en el que trabaja hablando de todas las polémicas que rondan a la familia Pantoja.

Este año Anabel y Omar Sánchez pasarán por el altar

Pero muy alejado a todo esto, ha salido a la luz a uno de sus compañeros que no va a invitar a su enlace, que tendrá lugar este año. Anabel Pantoja está ultimando todos los preparativos para el gran día y en esto va incluido la lista de invitados. A pesar de que pasa largas jornadas de trabajo con sus compañeros, hay uno que se ha quedado fuera de la lista de invitados. ¿Quién es?

Redoble de tambores. Pues sí, Rafa Mora ha sido el elegido por Anabel Pantoja para no acudir a la que se espera como una de las bodas del año (con permiso de Chenoa). Ha sido el propio colaborador de ‘Sálvame’ quien ha dado la noticia bomba y ha asegurado que no termina de entender el motivo para que Anabel no le invite.

El posible motivo de la no invitación a Rafa Mora

Sobre todo si tenemos en cuenta la excelente relación que tiene Rafa Mora con Kiko Rivera fuera de los platós de programa. Esta relación de casi hermanos entre el colaborador y el Dj. parece no ser motivo suficiente para que Anabel Pantoja lo añada a su lista de invitados. Y es que tiene mucho más peso todas las veces que Rafa se ha metido en el programa con la sobrina de Isabel Pantoja.

Aunque lo cierto es que todavía quedan unos meses por delante para que se celebre la boda por lo que Anabel Pantoja todavía puede cambiar de opinión e incluir en su lista de invitados el nombre de Rafa Mora.