Son pocos los rincones que conocemos de la casa de Chabelita Pantoja: la cocina, la sala donde practica deporte o el salón de su hogar. Pero ahora nos descubre una espectacular estancia (que no conocíamos) y que se ha convertido en nuestra favorita nada más verla. La hija de Isabel Pantoja reside en un nuevo dúplex en Cádiz, donde vive con su prometido, Asraf Beno y su hijo, Albertito, fruto de su anterior relación con Alberto Isla. Ahora, nos «cuela» en un espectacular salón que tiene en la planta alta, que ella misma ha revelado que usa poco. Y lo cierto es que no entendemos por qué, porque no puede ser más maravillosa.

La colaboradora de televisión comparte el rincón más especial de su dúplex

Hace unos meses, Chabelita Pantoja redecoró su dúplex en El Puerto de Santa María. Y ahora, nos enseña la parte superior de la vivienda. «Es viernes y como tengo cero motivación porque estoy esta semana insoportable, pues me voy a ir con este «cafelito» a la terraza a ver si con el sol recupero la alegría», escribía este viernes en la mañana la joven. Al verlo, no nos imaginábamos la espectacular terraza que tiene cerrada con grandes ventanales y unas bonitas vistas a la ciudad.

A juzgar por las imágenes que ha compartido Chabelita Pantoja, además esta estancia está preparada para ser su lugar de trabajo. Tiene un escritorio para sobrellevar de mejor manera sus estudios y además un foco de luz para sus trabajos como influencer. «Esta es la parte de arriba de la casa, que yo la tengo toda cerrada. Aquí encuentro la inspiración porque me da todo el sol», ha explicado la hija de la tonadillera una vez que ha compartido unas imágenes de esta estancia. «¿Pues os podéis creer que son muy pocas las veces que subo? Es como cuando tienes piscina y apenas vas, pues same (lo mismo)», ha dicho.

Así tiene decorada la terraza cubierta, un lugar para la inspiración

Ha sido la propia Chabelita Pantoja quien nos ha colado, nos ha confesado que esta estancia le inspira y nos ha revelado algunos detalles de su decoración. Lo más bonito son los grandes ventanales que permiten que la luz entre en toda la estancia. Además, cuenta con dos sofás grandes en gris con cojines. Estos sofás son los que tenía antes en la sala de estar, tal y como ella mismo ha dicho. Además, cuenta con una amplia alfombra de rizo, al tono con los sofás. La terraza se divide en dos: esta zona de estar y la zona de estudio. En el escritorio, que es de cristal, tiene incienso y aceite esencial para darle un toque más envolvente a la terraza. Te mostramos algunos detalles de esta zona de estar. ¡No te lo pierdas!