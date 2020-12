Paula Echevarría está en el punto de mira después de publicar una imagen en la que sus seguidores le acusan de que se le ha ido el dedo con el Photoshop

Estar siempre perfecta e impecable para crear contenido en Instagram no es una tarea fácil. Por este motivo, muchas famosas que trabajan como influencer marketing a veces necesitan una ayuda extra para que el resultado sea el demandado por sus seguidores. Retoques fotográficos, trucos a la hora de posar, jugar con la luz… hay muchas maneras de que salgamos mejor en las fotos. En esta ocasión, parece que el retoque en una de las últimas publicaciones de Paula Echevarría le ha jugado una mala pasada y ni sus seguidores le han reconocido. Como era de esperar, las críticas no han tardado en aparecer.

Cada vez que una famosa comparte una nueva publicación en Instagram, son muchos los internautas que están pendientes de como venden y promocionan algunas cosas. El caso es que cada día, la actriz comparte diferentes fotos compartiendo sus looks y desvelando qué prendas luce y cuáles son las marcas de las mismas. En una de estas últimas publicaciones, algunos de sus seguidores se han dado cuenta de que su rostro se veía diferente y no veían a Paula Echevarría en la imagen.

Paula Echevarría, irreconocible en una de sus últimas fotos

Tal y como hemos dicho anteriormente, la foto en la que aparece la actriz posando ha recibido cientos de comentarios y muchos se han hecho eco de su radical cambio de imagen. «Super filtrazos, lo siento pero hoy no me gusta», «Te has pasao con los filtros, eh ?», «Madre mía la edición, Paula..», «No tiene Photoshop ni nada, no parece ella!», han sido algunos de los comentarios que ha recibido la actriz en su la imagen. También han hecho referencia a que puede ser el maquillaje que no haya sido el más acertado para ese día.

A pesar de que han sido muchos los comentarios que ha recibido haciendo referencia al retoque excesivo de la fotografía, otras muchas seguidoras han querido dejar mensajes de cariño y halagos a la actriz, que está esperando su segundo hijo, fruto de su relación con Miguel Torres. No todo son críticas y detractores, Paula también tiene mucho fan que intenta sacarle una sonrisa a Paula Echevarría.

«Nena, que cara de preñadilla tienes… Estas muuuuuy guapa!! Disfrútalo mucho!», «Siempre perfecta, siempre maravillosa», «Pero que belleza ese Fotón !!! Me encanta !!! 🙌🙌🙌 Espectacular!!!», «Uy qué cara de mami tienes!!! Te noto la cara cambiada. Maquillaje, foto o las hormonas y que cada vez queda menos para que se rompa «el huevo»» o incluso la comparan con la mismísima Nieves Álvarez «En la primera foto te das un aire a Nieves Álvarez, no?», han dicho. A pesar de que Paula Echevaría esté en el ojo del huracán por ¿un exceso retoque? ¿un mal maquillaje? ¿el uso de un filtro? no ha querido responder a ninguno de estos mensajes.