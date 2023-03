Cuando tienes un piso pequeño hay que dar rienda suelta a su imaginación. De eso sabe bien Máximo Huerta, quien tiene un piso en Madrid que ha decorado con muchísimo gusto y, sobre todo, funcionalidad. Una casa que está a punto de dejar, pues pronto se muda a Buñol, tal y como ha hecho saber el escritor. "Hago mudanza definitiva a Buñol y dejo que otros habiten allí donde tanto hubo: esta casa de Madrid. Los duendes que habitan tras los espejos guardarán siempre los secretos. Y si no, ya me encargaré yo de contarlos, de escribirlos en alguna futura novela. Decir adiós a una casa tiene mucho de desarraigo, pero hace tiempo decidí que la casa, la verdadera casa era yo", ha dicho el también presentador. Una vivienda de la que conocemos algunos rincones gracias a la alta actividad del periodista en sus redes sociales. Su singular salón, su estantería repleta de libros o su cocina color blanco son solo algunos detalles que resumen el interior de un piso que ha sido testigo de los últimos años de Máximo.

Allí pasó el confinamiento, ha dado alas a diferentes personajes que salieron de su puño y letra y compartió momentos con doña Leo, su adorada mascota. Por ello, cierra esta etapa con pena, pero a la vez con ilusión por todo lo que le queda por construir fuera. Y es que durante su estancia en Madrid ha creado grandes proyectos como una librería que, por cierto, tiene el nombre de su perro. 'La librería de doña Leo' nació hace poco en Buñol (Valencia), el mismo lugar en el que pronto empezará de manera definitiva. Aunque lleva poco tiempo abierta, llama la atención las excelentes reseñas que tiene en Google el negocio, el cual definen "como pequeño, pero acogedor" y donde señalan el buen hacer de su dueño.

Máximo Huerta deja así el inmueble que todavía tiene su sello. Tiene vigas de madera, originales esculturas, velas, pinturas y una ventana con vistas a la ciudad. "Esta es mi ventana. Desde aquí aplaudo, miro la vida pasar, saludo a los vecinos, a los que conozco y a los nuevos; desde aquí espero, desespero y busco aire. A veces me asomo como si fuera la proa de un barco, cierro los ojos y aspiro queriendo tragar todo el oxígeno", escribió en el año 2020. Tres años después ha decidido hacer las maletas y apostar fuerte por una nueva etapa que no puede hacerle más feliz. A continuación te mostramos el resto de estancias, no te la pierdas: