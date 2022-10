Tras un año convulso para ella debido a su separación, Dulceida se trasladaba a Madrid por motivos laborales y decidía alquilar un piso en el centro de la capital española. Un amplio espacio, perfectamente decorado y que le sirve como oficina. Una vivienda que utiliza como base para quedar con amigos y relajarse. Este domingo, la joven cumple años y aprovechamos la ocasión para hacer un repaso por todas las estancias de su elegante casa.

“Por fin os puedo enseñar un poquito de mi casita de Madrid”, decía hace tan solo unas semanas y mostraba con todo lujo de detalles su amplio y luminoso salón. En él podemos encontrar un gigantesco sofá, en forma de ele y de color gris claro. Perfectamente decorado con una gran alfombra en blanco claro y una mesa baja de cristal y madera. Además, también encontramos un rincón perfecto diseñado para desconectar, relajarse y leer. Este está formado por un pequeño sillón, una gran lámpara y una mesita auxiliar. Además, el salón también cuenta con un amplio televisor que podemos ver sobre un mueble negro. Toda esta parte de la casa está decorada en tonos blancos y cuenta con plantas.

La cocina está abierta al salón y ambas estancias se separan por una columna. Esta parte de la casa está formada por una isla centra iluminada por tres lámparas colgantes y cuenta con varios taburetes alrededor de la mesa. Los muebles de la cocina son de color granate y hace que se combinen a la perfección con el blanco de toda la casa. Como curiosidad, una de las paredes cuenta con papel pintado, varias baldas y un perchero.

«Quien me conoce, sabe que soy muy caótica, pero dentro de mí me gusta la tranquilidad, es por eso por lo que en mi piso he decido plasmar esa tranquilidad y paz«, describió ella misma a la hora de presentar su piso a sus seguidores. Y es que su zona de confort está decorada en estilo nórdico y diseño minimalista. En otra estancia de la casa, encontramos un sofá cama en tono nude. Se trata de una pequeña habitación que está perfectamente decorada con una alfombra y un cuadro en tonos tierra. Preside el cuarto un amplio ventanal que le da amplitud al espacio.

Un dormitorio muy minimalista

En cuanto al dormitorio principal, este cuenta con molduras clásicas, una cama de matrimonio y un lavabo. Todos los muebles están lacados en blanco y además cuenta con capazos de rattan y una escalera de bambú. Además, cuenta con una práctica cómoda en la que almacenar ropa y un espejo con el borde de madera.