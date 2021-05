«A ver qué tienes que decir después de 12 programas de Rocío Carrasco. A todos nos llega nuestra hora», ha atacado el colaborador de ‘Viva la vida’.

Tras diez años de ausencia, Enrique del Pozo ha regresado a la televisión por todo lo alto. El nuevo colaborador de ‘Viva la vida’ está dispuesto a todo y se ha consolidado como uno de los nuevos azotes de Antonio David Flores. Este domingo, el artista ha hablado sin filtros del calvario por el que pasó a raíz de los continuos improperios y vejaciones propiciados por el padre de Rocío Flores y ha dejado claro que «le ha llegado la hora».

Enrique del Pozo ha reconocido que llegó a pasar mucho miedo durante su etapa en ‘Crónicas Marcianas’ debido a los continuos ataques de Antonio David Flores. A pesar de que ha querido exculpar a Xavier Sardá, lo cierto es que el nuevo colaborador de ‘Viva la vida’ recuerda su etapa en el antiguo programa de Telecinco como un auténtico calvario. «Él estaba libre de decir las cosas, manipular, porque estaba protegido por una especia de mafia que hoy desapareció y ya no tenemos ningún miedo, el que debe tener miedo es él», comenzaba a explicar.

El que fuera integrante del dúo musical infantil Enrique y Ana insiste en que sufrió una depresión que trasladó a su madre por culpa de las continuas vejaciones que el exmarido de Rocío Carrasco vertía sobre él en ‘Dígame’, la revista que compartía con Emilio Rodríguez Menéndez. «Se sentía protegido por esa revista, ‘Crónicas Marcianas’ y otros programas. Se creía el rey del mambo. Se le permitió decir que a mí no me quería nadie. A mí me contrató Mainat, entre muchas otras cosas, por mi talento», proseguía.

Ante esto, Del Pozo ha comenzado a describir su extensa trayectoria y ha dejado muy claro que es Antonio David Flores el que tendría que mirarse a sí mismo antes de criticar a los demás. «Me echaron de ‘Crónicas Marcianas’ por tu culpa porque no interesaba que nadie defendiera a Rocío Carrasco. Tu curriculum es dar un braguetazo con la hija de Rocío Jurado y por robar en la Guardia Civil. Yo soy conocido por muchas cosas, he educado a niños, cosa que tú no has sabido hacer», decía con rotundidad.

Enrique del Pozo, entre los «crucificados» por Antonio David Flores

En la revista anteriormente mencionada se llegó a escribir sobre Enrique del Pozo que «se acostaba con menores», algo que supuso un antes y un después para el colaborador y su progenitora. Aunque los ataques fueron a más. «Fue diciendo en ciertos platós y a ciertos directivos para hacer una campaña de desprestigio. Los crucificados fuimos Rocío Jurado, Ortega Cano, Rocío Carrasco, Fidel y las Campos y duró años».

Dirigiéndose a cámara, el también cantante insistía en que Antonio David Flores ha vivido 20 años de «difamar a una señora» y con su regreso a la televisión, Del Pozo lo tiene muy claro: «Se te ha acabado el chollo. A ver qué tienes que decir después de 12 programas de Rocío Carrasco. A todos nos llega nuestra hora y a ti te ha llegado. Te la vas a comer entera, todo esto ha sido un circo durante 20 años«. El colaborador de ‘Viva la vida’ ha regresado a la televisión dispuesto a todo y ha reconocido este domingo que Antonio David Flores chantajeaba a Rocío Jurado: «Le mandaba mensajeros intentando tocar cosas que eran mentira».

Sin embargo, su discurso no ha convencido a Kiko Matamoros, quien intentaba salir en defensa de Antonio David Flores y afirmaba que las personas, al igual que llegan, se van. «El final de la historia no está escrita, nos quedan muchas horas y años que comentar», contaba. Quien ha querido romper una lanza a favor de Enrique del Pozo ha sido Carmen Borrego. La hija de María Teresa Campos ha pedido que si Antonio David Flores regresa a televisión, los directores de los programas le pidan las pruebas de todo aquello que salga por su boda. «Se le ha permitido hablar de personas de las que yo no hablo, se me ha difamado sin pruebas. A mí nunca me habéis visto llegar mal a mi trabajo, no se puede ser tan traidor. No tiene ningún tipo de escrúpulo», aseveraba.