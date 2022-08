Desde que Gema Aldón concediera una entrevista en el ‘Deluxe‘ para salir en defensa de su madre, Ana María Aldón, todas las miradas están puestas en la joven. Esta se sentó en los platós de Telecinco para hablar de la crisis en el matrimonio de la diseñadora con José Ortega Cano. «Estoy cansada de que se siente uno y el otro. Se acabó de hablar mal de mi madre. No te lo voy a permitir ni a ti, ni a nadie de tu familia porque todos tenéis por dónde callar», decía. Tras sus declaraciones, la gaditana explicó en ‘Ya es verano’ que no estaba de acuerdo con que su hija hablase públicamente y comentó que su hija es «impulsiva». Ahora, ella ha reaccionado a esas palabras a través de sus redes sociales, donde ha lanzado un enigmático mensaje: «Mi madre dice que soy impulsiva. ¿Lo comprobamos?».

Gema Aldón ha utilizado su cuenta oficial de Twitter, donde le siguen más de 5.600 personas para lanzar esta advertencia que suena a que podría volver a hacer nuevas declaraciones. La andaluza, que acaba de cambiarse la foto de perfil, ha manifestado con este mensaje que no está dispuesta a quedarse callada sobre lo que se diga de ella… aunque la que haga mención a su nombre sea su propia madre.

Gema Aldón ha cargado contra el clan Ortega

Lo cierto es que SEMANA ya adelantó en exclusiva que Gema Aldón prepara su nuevo asalto televisivo. Una segunda puesta en escena que supondrá un nuevo asalto contra la familia Ortega Cano, con los que se ha mostrado especialmente crítica por el trato que han dado a su madre todos estos años: «Ninguno tiene su pasado tan limpio como para poder juzgar el de los demás. Algunos, incluso, lo tenéis peor que otros. Dicho queda».

A estas alturas es incuestionable el carácter combativo de Gema Aldón. No está dispuesta a seguir viendo sufrir a su madre, que tantas cosas ha callado en silencio. Una de ellas, el feo que, según la joven, le hizo Gloria Camila a Ana María cuando no se presentó en el último momento a la presentación de su trabajo de fin de curso cuando terminó su formación como diseñadora. Entonces, cabreada, mandó un incendiario mensaje a la hija del diestro que abrió aún más la brecha entre esta y su madrastra.

El mensaje ‘bomba’ de Gema Aldón a Gloria Camila

«No te paso más ni una. Ya no te metes más con nadie de mi familia y mucho menos con mi madre que lo único que ha hecho durante estos diez años ha sido ayudarte en todo hasta haciéndote ropa para tu mierda de carrera. Ya no te paso ni una más. La próxima vez que abras tu sucia boca para dejar mal a mi madre yo misma me voy a encargar de cerrártela», le decía en su explosivo mensaje de WhatsApp.