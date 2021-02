«He llorado, no te voy a mentir», ha afirmado Carmen Borrego sobre el conflicto que mantiene con su sobrina.

La familia Campos continúa dando que hablar, y mucho. Esta vez por un distanciamiento familiar entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio. Una realidad que desveló esta última en televisión sin entrar en demasiados detalles. Lo más curioso de todo es que ni su propia tía sabe cuál es el motivo principal que ha propiciado este alejamiento.

«Os prometo que no sé cuál es el detonante. Tengo claro que hay algo que le ha molestado, ella tiene un motivo, pero tengo claro que en ningún momento he sentido tener una mala relación con ella. No ha habido una mala cara ni un mal gesto», ha señalado con rotundidad la colaboradora en el programa ‘Viva la vida’. Ha afirmado que este tema no es un plato de buen gusto: «Para mí es una de las tardes más difíciles en un plató de televisión».

«Cuando veo esto tengo un sentimiento de pena fundamentalmente. No voy a mentir y menos aquí», ha manifestado visiblemente nerviosa. Ha querido explayarse sobre el asunto y dejar claro que no estaba mintiendo. «Doy la sensación de una mujer que no soy. Hoy quiero mostrar quién es Carmen Borrego. No soy víctima de nada».

Ha reconocido que no ha tenido la oportunidad de hablar con su sobrina principalmente porque ella no ha querido. «Yo he sido quien le ha llamado, le he mandado mensajes… Con la familia no hay que ser rencoroso», explicaba. También trató el tema con Terelu Campos, y lo hizo antes de que Alejandra dijera que no tenía ningún tipo de relación con su tía. Durante esa conversación privada se mostró preocupada y descubrió que su hermana no estaba al tanto de lo ocurrido.

«Lo que quiero dejar claro es que yo no sé de lo que se habla. Si yo hubiera sentido una mala relación con mi sobrina no hubiera esperado a que pasara todo esto». Subrayaba que en el pasado había tenido más relación con ella, pero no había sentido un distanciamiento por su parte. «Yo no he notado ni un enfriamiento en la relación, tampoco una no relación. De lo contrario hubiera hablado con ella».

«He llorado»

Respecto a esas voces que dicen que hablará algo y claro a través de una exclusiva, ha sido tajante: «Sí se me han llamado para hacer una entrevista, pero he dicho que no. Lo he hecho por mí. Los sentimientos son míos. Mi conciencia la tengo absolutamente clara. Llorar no es malo y no lo he hecho por nada que me remuerda la conciencia».

Ha indicado que ella ya había dado los pasos oportunos para una reconciliación, también que le hubiera gustado que la joven se lo hubiera dicho a ella de forma privada. «Pero es libre de hacer público lo que quiera». Asimismo, señalaba que el tema la estaba afectando: «He llorado, no te voy a mentir, pero no he llorado toda la semana». Por último ha dado una posible clave del conflicto: «Unas veces uno siente que no ha hecho nada y hay otro que se siente dolido».