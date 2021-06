El enfado de Kiko Rivera cuando le preguntan por la boda de su prima, Anabel Pantoja

Que la familia Pantoja no está pasando por su mejor momento es algo que todos conocemos. Ahora es Kiko Rivera quien ha mostrado su peor cara con los medios de comunicación después de que su prima, Anabel Pantoja, hablara de su boda en septiembre con Omar Sánchez y revelara que su primo era el padrino de la misma, aunque ahora las cosas han cambiado y ya no tiene tan clara esa opción. Estas palabras parece que no han sentado nada bien al DJ., que lejos de entristecerse por la noticia, se ha enfadado con los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones de su casa para conocer su respuesta a las palabras de la sevillana.

Kiko Rivera no quiere oír ni hablar de la boda de su prima

Tal y como se puede ver en el vídeo que hay al comienzo de esta noticia, Kiko Rivera se ha enfadado con el reportero que le ha preguntado por la boda de su prima. «Pregúntale a ella» o «ve a su casa a buscarla» han sido las palabras con las que el hijo de Isabel Pantoja ha respondido al periodista que ha querido conocer si finalmente asistirá o no a la boda de Anabel. El Dj. no ha querido ni confirmar ni desmentir esta información y ha preferido guardar silencio tras las preguntas del mismo. Pero, ¿qué le pasa a Kiko para estar tan enfadado cuando le preguntan por la boda de su prima?

Este enfado por parte del marido de Irene Rosales viene después de que Anabel regresara de Honduras de visitar a su futuro marido, Omar Sánchez. Fue el concursante quien habló de la boda con la sobrina de la tonadillera y reveló que se iba a celebrar en septiembre y que inicialmente Kiko Rivera sería el padrino en la ceremonia. Ahora, desde Honduras desconoce en qué punto está la relación de su novia con su primo. Por este motivo, recién aterrizada de los Cayos Cochinos, Anabel habló sobre su boda: «Es una boda íntima, yo voy a invitar a los míos y el a los suyos», comenzó diciendo

Las palabras de Anabel Pantoja que no han sentado nada bien al DJ.

«Yo a quien no quiera o a quien no le apetezca ir, tampoco puedo obligarle. Es verdad que elegí a mi primo como padrino cuando decidí casarme«, había comenzado diciendo. Y continuó explicando que «las circunstancias han cambiado. A mí me encantaría que viniera pero si él decide que no, no puedo obligarlo. Yo me caso con Omar, no con el resto. Me apetece hacerlo entre él y yo, pensar en mí y no en los invitados», aseguró. Unas palabras que parecen no haberle sentado nada bien al artista debido a su reacción cuando le preguntan por la boda de Anabel.