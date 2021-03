Kiko Rivera ha mostrado su lado más familiar compartiendo un emotivo mensaje hacia sus hijas, Ana y Carlota, pero con un zasca directo a su madre.

Kiko Rivera no da puntada sin hilo. El colaborador de televisión ha compartido una fotografía dedicada a sus hijas, Ana y Carlota, fruto de su relación con Irene Rosales. Lo llamativo del acto no es el simple hecho de que el DJ quiera escribir unas bonitas palabras hacia sus hijas, sino que dentro de este texto podría ir un pullita directa hacia a su madre, Isabel Pantoja. Kiko y la tonadillera llevan unos meses en el punto de mira. Al parecer, actualmente no hay posibilidad de que retomen su relación, que está rota sobre todo desde que Kiko acudiera a los platós de televisión a revelar los conflictos económicos y familiares que tiene con su madre.

Kiko Rivera, volcado en su familia y especialmente en sus dos hijas

Varios meses después, Kiko Rivera anunció que no iba a acudir más a los platós de televisión para hablar sobre su madre porque la situación le estaba superando. Desde entonces, el DJ se ha volcado en el trabajo y en su familia para salir adelante, ya que él mismo confesó que estaba destrozado anímicamente. Sus dos hijas, Ana y Carlota, han supuesto un chute de energía para él y por este motivo le ha dedicado unas bonitas palabras públicamente.

«No os puedo prometer ser un padre perfecto pero si os puedo prometer que estaré siempre a vuestro lado✨«, comienza diciendo Kiko en la publicación junto a una foto donde él sale abrazando a sus dos pequeñas. ¿Es esta una frase demoledora contra su madre? Mucho se ha hablado de que Isabel Pantoja no habría estado junto a Kiko en sus momentos más duros y durante el proceso de desintoxicación del que él mismo ha hablado a los medios de comunicación. Fue Irene Rosales quien reveló que Pantoja no habría estado lo suficiente apoyándolos. Pero el texto no acaba aquí. Hay más.

La promesa que le ha hecho el DJ a sus dos hijas, Ana y Carlota

«Siempre seréis mi prioridad ante cualquier cosa es por vosotras que intento estar fuerte ante las adversidades😍 Os amo con locura princesitas❤️«, sentencia en la publicación. Para Kiko, él no ha sido su prioridad en la relación con su madre, ya que como él mismo desveló en su momento, la tonadillera ha estado más pendiente de su economía y de ella misma que de cómo se encontraba su hijo. El DJ quiere desmarcarse del comportamiento que ha tenido su madre con él prometiéndole a sus hijas que él siempre va a estar ahí para ellas.

Kiko ha notado la ausencia de su madre en algunos momentos importantes de su vida. De hecho, le ha recriminado que no estuviera a su lado y que incluso no le llevara al colegio cuando era pequeño.