Chabelita Pantoja ha hecho pública una carta que envía a su madre, Isabel Pantoja, y en la que recuerda los increíbles momentos que han vivido en los cumpleaños de la tonadillera celebrados en Cantora.

Chabelita Pantoja ha querido felicitar a su madre, Isabel Pantoja, por su cumpleaños este pasado 2 de agosto. Aunque las relaciones no están en el mejor momento, la joven ha querido llamar a la tonadillera para mantener una conversación con ella. Unas horas horas de que se produjera este reencuentro telefónico, Chabelita escribía una carta de felicitación a su madre, en la que dejaba claro lo mucho que echa de menos todos los momentos vividos con ella en esta fecha tan especial.

«Felicidades en este día que tantos buenos momentos nos ha dado. Para mí desde muy pequeña era una fecha súper importante. Seguramente hayáis escuchado que el día 2 de agosto Cantora se llenaba de amigos, de comida, de risas, de música, de chistes, de cantes, de bailes…», empieza escribiendo Chabelita Pantoja junto a una imagen en la que aparece de pequeña sobre un escenario.

La carta continúa: «Para mí era lo más. Terminaba mi cole en junio y hacíamos el viaje al campo, donde yo pasaba los tres meses enteros. Mi entretenimiento estaba aquí, así que como os imaginaréis estaba deseando que llegase el cumple de mamá. Me encargaba de organizarle una actuación con mi prima Alma y mi amiga Miryam. Para ello, nos hacíamos nuestro propio vestuario, ensayábamos durante todo el mes de julio hasta que estuviera absolutamente perfecto. Y a ella le encantaba. También lo solía hacer con Anabel y con Kiko cuando venía de América de trabajar», sigue explicando sobre los cumpleaños que han pasado.

Chabelita ha escrito una emotiva carta a su madre por su cumpleaños

Sus meses de verano pasaban en la finca Cantora con su familia

Pero la cosa no se ha quedado ahí. Chabelita Pantoja ha querido dejar claro que aunque muchas veces se ha sentido muy protegida por su madre, ahora echa de menos ciertas cosas: «Ahora de mayor, echo de menos esas cosas. Y aunque el tiempo no lo puedo regresar (probablemente ella lo querría más que yo), ella sigue estando en mi vida y yo en la suya. En la tuya. Algún día estaremos como aquí, poniéndoos al día mientras yo me como las papas con carne. Yo lo sé. No hablar de muchas cosas que las dos somos muy contundentes pero sí charlar de mis estudios, de Albert, de mi sofá nuevo, de que me tienes que enseñar a cocinar, de que coma más porque estoy muy delgada, de que tenga cuidado en la carretera…», termina diciendo con nostalgia.

Se muestra nostálgica con esos momentos, diferentes a los de ahora

Esta carta llegaba unas horas antes de que reapareciera en televisión. En el plató del programa en el que colabora, Chabelita Pantoja explicaba cómo había pasado el día del cumpleaños de su madre, desvelando así que ha mantenido una conversación con ella. «Ahora que la he llamado me resulta más fácil ir. La relación no estaba bien y por eso me sorprende mucho. Me pareció increíble que me cogiera el teléfono. A mi madre le hubiera venido bien que hubiera ido a darle un beso. Yo no vi el momento de ir, la llamé para hablar con ella y felicitarla. En un tiempo, iré con Alberto. Los niños están acostumbrados a ir a Cantora. Ellos lo echan de menos, pero también saben que algo no va bien», explica sobre la diferencia de celebración de otros años.

Asegura que su madre está triste, pero que lo entiende

Chabelita Pantoja prefiere quedarse para ella la conversación que tuvo con su madre: «Hablamos muchas cosas y yo creo que pudimos hablar, tocamos algunos temas. La vi triste, pero es normal, porque la situación es triste. Tampoco tenía muchas ganas de celebrarlo porque no había cosas que celebrar. De alguna manera tenía que felicitarla y decirle que para mí es importante. A veces las circunstancias nos alejan, pero mi madre es mi madre, y es la única que tengo», ha continuado.

La hija de Isabel Pantoja ha querido hablar también de cómo debe sentirse su hermano, Kiko Rivera, que justo hace un año decidió romper lazos con su madre: «Él tenía claro que no la iba a llamar. Él también se habrá acordado, porque es una fecha señalada. Pero él tiene sus razones», explica Chabelita sobre cómo debe estar su hermano. Aún así, cree que Irene Rosales se ha debido de poner en contacto con su madre por razones obvias: «No me cabe la menor duda de que Irene haya intentado ponerse en contacto con mi madre porque son sus nietas. Sé que la intención de ella era ponerse en contacto con mi madre por el cumpleaños».