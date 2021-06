Con motivo del 15 aniversario de la muerte de Rocío Jurado, su amiga, Mónica Naranja, le ha dejado una emotiva carta recordándola

Este martes 1 de junio se cumplían quince años de la muerte de Rocío Jurado, a causa del cáncer de páncreas que le diagnosticaron en el 2004. Desde su fallecimiento, han sido muchos los homenajes los que ha recibido ‘La más grande’. Sin ir más lejos, este fin de semana, su familia se reunía en Chipiona para recordarla en una misa y después acudir al cementerio, donde se encuentran sus restos mortales. Rocío Jurado ha sido una de las artistas más queridas en nuestro país. Prueba de ello es que 15 años después, muchos compañeros de profesión siguen recordando a la leyenda y todavía les duele su marcha a los 61 años de edad. Una de ellas es Mónica Naranjo, quien le ha escrito una carta abierta con motivo del 15 aniversario de su muerte.

Mónica Naranjo recuerda a Rocío Jurado el día que se cumplen 15 años desde su muerte

Mónica Naranjo fue una de las artistas que tuvo la suerte de subirse a un escenario junto a ella. Lo hizo en el especial que TVE hizo junto a Rocío Jurado en la Navidad del 2004, la última vez que la artista cantase en público, seis meses antes de su fallecimiento. ‘Rocío, siempre’ fue el título que llevó este especial y que contó con la presencia de cantantes de la talla de David Bisbal, Raphael, Paulina Rubio, Chayanne o Malú, entre otros. Y en el que efectivamente también estaba Mónica Naranjo. Juntas interpretaron uno de los éxitos de la chipionera, ‘En el punto de partida’, escrita por Juan Pardo, uno de sus compositores favoritos.

Ahora, quince años después de su muerte, Mónica ha querido recordar su actuación con ‘La más grande’ y además, le ha escrito una carta abierta que ha emocionado a todos sus seguidores. «#PuntoDePartida 🙌. «Espérame arriba, amiga mía, que aún nos queda mucho que cantar juntas… 🙏🖤«, escribía en sus redes junto al mencionado vídeo en el que revive los momentos tan emotivos que se vivieron aquella noche en esta gala especial, que fue la última de Rocío Jurado. A continuación, os compartimos también la carta abierta de Mónica Naranjo, que ha compartido en Vanitatis, hacia una de las leyendas más vivas de nuestro país.

CARTA ABIERTA

«Me piden que escriba unas palabras acerca de ti y lo primero que siento es cuánto te echo de menos. Habrá muchos que, basándose en las actuaciones que te disfrutaron, hablen de tu calidad artística. De la Rocío artista poco podría añadir yo que no se haya dicho ya. Eras tan grande, tan innegable y tan apabullante que no hace falta añadir nada más.

Thank you for watching.

Eres, junto a Montserrat Caballé, las dos voces femeninas más grandes que ha dado este país. Pero aprovecho estas líneas para hablar de la Rocío que yo más echo de menos, la de detrás de los focos. La madre, la esposa, la amiga… La persona. Una mujer que dentro de ella atesoraba las más bellas paradojas que la hacían aún más grande. Fuerte a la par que dulce. Valiente a la par que temerosa.

Rocío, me costó años volver a ver ese ‘Punto de partida’. Sencillamente porque dolía demasiado. Me llevaba a ese momento de intimidad en el camerino, donde con ese temple apabullante me dijiste que esta vez sabías que te ibas, pero que al menos esa noche, doliese lo que doliese, la artista iba a doblegar a la enfermedad. Y lo hiciste. En cambio, ahora, amiga mía, la veo y solo puedo decirte ‘gracias por querer compartir ese momento conmigo… gracias por la lección de vida y coraje’.

Espérame arriba, amiga mía, que a ti y a mí nos quedan muchas canciones por cantar juntas».

15 años sin ‘La más grande’

Este martes se cumplieron quince años desde la muerte de Rocío Jurado. La artista estuvo luchando un año y diez meses contra el cáncer y fueron continuos los viajes a Houston y a Miami, donde estuvo tratándose contra esta enfermedad. A pesar de todos los intentos, finalmente, el 1 de junio de 2005 a las 5 y 15 de la madrugada su vida se apagó rodeada de todos sus seres queridos en su casa de Madrid. Fueron muchos los españoles que vivieron el dolor de la muerte de ‘La más grande’.