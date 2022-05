Después de unos meses complicados, Emma García ha acudido a un evento público. Una asistencia sorprendente, ya que no suele acudir a actos. Los días entre semana los aprovecha para descansar y coger energía de cara al fin de semana, que es cuando se pone al frente de su programa, ‘Viva la vida’. La presentadora de televisión ha hecho una excepción y se ha dejado ver en los premios ‘Inocentes’ para dar voz a «Mamás en acción». No ha podido evitar recordar a su padre, fallecido hace apenas tres meses.

«Sabéis que yo no salgo, pero cuando me reclaman y me piden por una causa solidaria no lo pienso porque es, efectivamente, la mejor parte de esta profesión», reconoce consciente de que todos saben que prefiere no acudir a eventos. Aunque la vemos siempre perfecta en el plató de televisión, Emma García es muy de planes de desconexión: «Desconectar, relajarme, quitarme los tacones, ponerme el moño en la cabeza, verme las ojeras (que las tengo)», empieza diciendo entre risas.

Ahora están siendo meses de muchos planes familiares: «Sobre todo dedicarme a mi familia que son lo más importante para mí, mi prioridad. Han sido meses complicados a nivel familiar. Y estoy muy centrada en mi madre, y en mi padre, allá dónde esté. Y en disfrutar todos esos momentos que los apreciaba ya pero ahora los aprecias más todavía», recuerda.

Emma García recuerda a su padre tres meses después de su muerte

Vídeo: Europa Press.

Está ahora muy centrada en cuidar a su madre, que está viviendo una etapa complicada tras la muerte de su marido: «Es fuerte, es ley de vida. Mi madre está siendo una vez más un ejemplo para sus tres hijos. No quiere dar guerra, no quiere molestar. Estamos apoyándola en todo lo que necesite y ella apoyándonos a nosotros. Porque al final da igual la edad que tengas cuando pierdes a mi aita, a mi padre, en este caso la ausencia se nota y a medida que pasan los días…», declara emocionada.

Emma García estaba muy unida de él y se muestra orgullosa cuando recuerda todas las características de su personalidad que ha heredado de su padre: «Ojalá haya heredado muchísimas cosas. Dicen que en el carácter nos parecemos mucho. Él era más reservado e introvertido y yo creo que tiro por ahí. Es verdad que estoy mejorando, por los años y la profesión que tengo, pero es verdad que en mi vida privada soy introvertida».

Una despedida emotiva

La presentadora de ‘Viva la vida’ quiso despedirse de su padre con un mensaje de lo más emotivo, que dejaba más que claro el tipo de relación que había entre ellos: «¡¡¡No hay palabras para expresar el vacío que dejas, aita!!! Tu despedida ha sido difícil pero el cariño que hemos recibido nos ha reconfortado. Es lo que tiene ser una persona tan bondadosa… diste tanto que tu marcha deja una huella inmensa de amor. ¡¡¡No dejes de mirarnos y sonreírnos desde arriba!!! ¡¡¡Tu fortaleza y sensibilidad nos acompañará siempre, guerrero!!!❤️».

