Este fin de semana, Emma García va a vivir en una auténtica montaña rusa de emociones. Tras cuatro años al frente de ‘Viva la vida‘, la presentadora dice adiós a los espectadores después de que Mediaset tomase la decisión de cancelar el espacio. Ahora, tal y como ha podido conocer SEMANA, la periodista disfrutará de dos incesante meses de descanso que le servirán para recargar pilas de cara a su próximo proyecto televisivo. Este llegará a la cadena de Fuencarral tras sus vacaciones estivales.

Emma García dice adiós a ‘Viva la vida’ de forma definitiva este 31 de julio, aunque no se despide de Telecinco puesto que ya trabaja en un nuevo proyecto para la pequeña pantalla. Según ha podido conocer SEMANA, la presentadora comenzará en septiembre a preparar su nuevo programa para el grupo de comunicación de Paolo Vasile. Está previsto que se estrene de cara al mes de octubre, hacia la tercera semana de septiembre. Hasta entonces, la periodista se va a tomar dos meses de vacaciones.

Emma García va a aprovechar agosto y septiembre para desconectar, recargar pilas y pasar tiempo con los suyos en el País Vasco. Esto último es esencial para ellos puesto que a finales de febrero la periodista tuvo que darle su último adiós a su padre, una triste noticia con la que encaró sus últimos meses en ‘Viva la vida’. A pesar de que será un periodo de descanso y reflexión, está claro que la conductora vasca aprovechará sus últimos días de vacaciones para preparar su nuevo programa en Telecinco.

La presentadora se ha convertido en uno de los rostros estrellas de la cadena y las vacaciones le servirá para recargar pilas para volver fresca a sus nuevos proyectos. Hace unas semanas, la periodista vasca aprovechaba la visita de Pastora Soler para pedirle que volviera al próximo programa en el que estuviera presente. Una pequeña pista de que en su nuevo programa seguirán contando con actuaciones musicales en directo y entrevistas a diferentes personalidades.

Orgullosa de su paso por ‘Viva la vida’

Desde que se conociera la cancelación de ‘Viva la vida’, Emma García le ha quitado hierro al asunto y no ha dudado en bromear con el tiempo que le quedaba al programa. La presentadora está muy sensible y emocionada por tener que despedirse del espacio de Telecinco, aunque ha dejado claro que lo mejor de todo este tiempo ha sido el equipo del mismo. «Tengo esa sensación de ‘jo, estoy emocionada’. En cualquier momento me puedo romper, pero no lo voy a hacer. Voy a aguantar porque quiero terminar con alegría y con felicidad», llegó a decir.

A partir del 30 de julio, llegará a la parrilla de Telecinco ‘Ya es verano’, el programa que sustituirá a ‘Viva la vida’. Se trata de un espacio producido por ‘Unicorn Content’, productora de ‘El programa de Ana Rosa‘ y ‘Ya es mediodía‘, y en el que estarán Frank Blanco, Marta González y Verónica Dulanto como presentadoras.