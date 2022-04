Elsa Ruiz ha reaparecido en las redes sociales tras haber sufrido un grave episodio por el que entendió necesario su ingreso voluntario en un centro psiquiátrico durante varios meses. El duro acoso al que debe hacer frente a diario en las plataformas sociales le obligó a tomarse un respiro, alejarse del foco de tensión de su vida y dejar atrás unos graves insultos y descalificaciones que le sumieron en un ciclón de ansiedad y depresión del que aún no se han recuperado del todo y con el que continúa lidiando con la inestimable ayuda profesional. Un drama personal que a punto estuvo de terminar en tragedia y es que la cómica trató de quitarse la vida, por fortuna, sin éxito.

Vídeo: Twitter

Fue el pasado 23 de noviembre cuando Elsa Ruiz apareció por última vez ante los medios, concretamente en su programa, ‘Sobreviviré’, donde se personó para anunciar su retirada y su ingreso en el área psiquiátrica de un hospital para sanar sus problemas de salud mental tras intentar quitarse la vida. Ahora, la cómica y colaboradora de televisión ha regresado con las pilas cargadas, más optimista y con fuerzas renovadas, aunque sin poder decir que ha superado del todo sus problemas, aunque ya esté en la senda del éxito de recuperar el equilibrio perdido por culpa de enajenados que encuentran divertido devastar a una persona con insultos mediante las redes sociales, sin ser conscientes del daño que ocasionan.

“Esta es la primera cosa que posteo en redes desde noviembre, cuando ingresé. Estoy volviendo a hacer cosillas y me lo voy a tomar con mucha más calma porque, evidentemente, la ansiedad y la depresión siguen estando ahí”, comenzaba a explicar Elsa Ruiz en el vídeo con el que ha reaparecido en su cuenta personal de Twitter. Un mensaje en el que no ha querido pasar la oportunidad de agradecer el apoyo de todos aquellos que se han preocupado por su recuperación y por el triunfo de su lucha contra la ansiedad y la depresión que cerca estuvo de acabar con su vida: “Quería daros las gracias a todas las personas que os habéis preocupado por mí. Mil gracias, me sentí muy arropada en unos momentos muy difíciles”. Y es que Elsa Ruiz es conocedora de la doble moneda que suponen las redes sociales, las mismas que le hicieron sumirse en la tristeza al recibir insultos, y que ahora aprovecha para agradecer a aquellos que las utilizaron para el bien, para ayudarla a superar en parte sus problemas.

Elsa Ruiz no solo ha comenzado a retomar algunos proyectos que había aparcado con su recaída y su ingreso hospitalario. También está centrada en avanzar en su vida, comenzando por incorporar en su familia a un nuevo conejo, al que ha bautizado como Sugus. Una forma de apreciar lo bonito que le depara la vida, que no todo es oscuridad y que siempre hay momentos para disfrutar, para ser feliz, para seguir adelante, aunque a veces se haga cuesta arriba. Vea el vídeo y descubre con qué ánimos ha comenzado a recuperar su vida.