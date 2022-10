Este lunes 17 de octubre de 2022 es un día señalado a fuego en el calendario familiar de Elsa Anka, pues es el día en el que su hija, Lidia Torrent, la convirtió en abuela por primera vez. La presentadora no podría estar más feliz del nuevo papel vital que le toca desempeñar y ha hablado sobre cómo están siendo sus primeros días como abuela consentidora. La camarera del programa de Cuatro ‘First Dates’ y el deportista y modelo Jaime Astrain fueron padres hace poco más de diez días atrás y desde entonces parece que la vida les sonríe. Pero no solo a ellos, pues con la llegada de su hija Elsa han logrado hacer la mujer más orgullosa del mundo a la feliz abuela, a la que se le cae la baba al hablar del nuevo miembro de la familia.

Vídeo: Europa Press

Elsa Anka no es capaz de disimular lo feliz que es por tener en su vida a su nieta, a quien han llamado como ella en su honor. En su primera aparición pública desde que su hija Lidia diese a luz, la presentadora ha querido destacar que la etapa por la que está viviendo es un sueño hecho realidad: “He estado viviendo ese momento que ha sido muy especial, obviamente. Es la primera salida que hago de abuela oficial y ha sido una maravilla. Hoy he hecho mi primer canguro con mi nieta y me he estrenado tan feliz”, confiesa Elsa Anka, que también ha querido acercar a la prensa cómo se comporta su nieta en sus primeros once días de vida.

Elsa Anka reconoce la suerte que su hija ha tenido con su princesa, pues parece que es muy buena y les está permitiendo descansar más de lo que esperaban. Está comportándose a la perfección y por ahora no les ha dado un quebradero de cabeza fuera de lo normal, pues tan solo llora cuando necesita las atenciones de sus padres. Y también de su abuela, que se ha encargado incluso de que luzca a la última moda con su ropita más especial: “En cuanto me enteré tenía el conjunto preparado y fue el primero que se puso”.

La comunicadora ha valorado incluso a Lidia Torrent en su nuevo papel como madre: “La primera experiencia de la maternidad, los que lo conocemos es maravilloso y ahí está viviendo en una nube más alta que yo. Los bebés vienen sin ese manual que todos queremos y te vas haciendo, lo vas conociendo, te presentas, empiezas a entenderle sin palabras ni nada. Ella, obviamente, son los primeros días más cansados porque has pasado por un trance como ese”. Pero, pese a ello, eso es problema de su hija y ella estará ahí para ayudarla, pero sabe a la perfección en lugar que le corresponde y piensa disfrutar de él sin reparos: “Es verdad que ahora son los padres los que toman la responsabilidad que tienes que respetar y los abuelos dicen que estamos para malcriar”. Vea el vídeo y conozca todos los detalles.