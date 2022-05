Han sido días muy complicados para el fotógrafo venezolano que tuvo que decir adiós a su marido, Jesús Mariñas, tras más de tres décadas de amor. Ahora, Elio Valderrama intenta recomponerse y hacer su vida, en la medida de lo posible. Desde que se conoció el fallecimiento del mítico periodista, han sido muchos los amigos y compañeros de profesión quienes le han estado arropando en estos momentos. Hasta tal punto que incluso pidió a sus amigos que dejaran de mandar ramos de flores a casa porque ya no tenía donde colocarlos. Ahora, con motivo de las Fiestas de San Isidro, se ha dejado ver junto a Belén Rodríguez y Gustavo, el chófer de María Teresa Campos. Junto a otros amigos acudieron a comer a un conocido restaurante del centro de Madrid donde disfrutó de una agradable velada rodeado de amigos.

Las primeras declaraciones de Elio Valderrama tras la muerte de Jesús Mariñas

A pesar de que siempre se ha mostrado en un discreto segundo plano, Elio Valderrama no dudó en hablar con la prensa y contar cómo se encontraba tras el fallecimiento de Jesús Mariñas. El fotógrafo ha asegurado que se encuentra «bien, tengo paz en mi cabeza, en mi casa y Jesús no sé cómo explicarlo, es una sensación muy raro todo era una complicidad me levantaba a las seis y ya sabía lo que iba a desayunar», ha dicho. Puedes ver las primeras declaraciones en el siguiente vídeo. ¡Corre y dale al play!

Vídeo: Europa Press

Tal y como puedes ver en el vídeo que hemos compartido anteriormente, Elio Valderrama está disfrutando de la compañía de sus amigos, que están siendo su mejor apoyo. Y es que además esto fue lo que le pidió Mariñas tras su muerte: «Estoy con mucha gente, voy de grupo en grupo, las cosas se hacen en vida y no después de muerto, después de muerto ni homenaje ni leches». Sin embargo, asegura que a nivel espiritual se siente muy cercano al periodista, desvelando que «yo creo que vamos a tener comunicación siempre, te lo juro, de verdad, yo estoy tranquilo».

El fotógrafo se apoya en sus amigos, su pilar fundamental

Elio Valderrama salió a disfrutar de las fiestas de la capital arropado por algunos rostros conocidos, como es el caso de Rosa Benito y Belén Rodríguez. Precisamente la segunda de ellas también ha compartido imágenes de la quedada a través de su perfil social. «Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida», escribía la colaboradora de televisión junto a una fotografía del viudo de Jesús Mariñas. Y es que Belén Rodríguez pertenecía al círculo más íntimo del periodista. De hecho, tras conocer su fallecimiento, hizo pública también una despedida a Mariñas: Buen viaje, amigo. Vuela alto ❤️», escribía por aquel entonces.