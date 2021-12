Elena Vargas es una historia de superación, lucha y coraje. Desconocida para

el gran público, pero enormemente conocida en Andalucía entera, esta sevillana está conquistando el panorama musical a base de talento y mucho esfuerzo. Atrás queda la época en la que la artista ejercía de corista para grandes cantantes del momento. Ahora nuestra protagonista vuela sola y tal como ella misma nos ha confesado, le ha costado lo suyo. Su talento llegó a conquistar el corazón de Antonio Orozco. Fue allí donde la joven se dio a conocer nacionalmente, en el concurso ‘La Voz’. Se presentó como una chica que cuidaba mucho su imagen y forma de vestir. Confesó que su referente era Kim Kardashian y que, en muchas ocasiones, se había sentido prejuzgada y que la habían tachado de superficial. Aunque no ganó el concurso, sí que consiguió una gran cantidad de fans que la han acompañado hasta el día de hoy y que con su apoyo ha conseguido sentarse en las páginas de nuestra revista para presentar su nuevo sencillo “Búscate la vida”, pero ¿quién es realmente Elena Vargas? SEMANA se adentra en la historia de superación de esta joven para contarles qué se esconde detrás de una niña que siempre soñó con ser artista y que acaba de enfrentarse a una difícil operación que casi le cuesta la vida.

¿Qué te ha pasado?

He sufrido un calvario durante muchos años a causa de un riñón. He sufrido una enfermedad crónica muy larga. Con 13 años me diagnosticaron una estenosis uretral congénita y con 18 años ya padecí mi primera cistitis. Esta es la cuarta operación a la que me someto. Yo nunca he podido vivir tranquila. Es una dolencia que no se la deseo a nadie, porque es frustrante que una persona tan joven como tenga que sufrir esta pesadilla. Han sido seis horas de intervención. Me desperté bastante mal y bastante afectada, pero estar aquí sentada con vosotros era mi ilusión.

¿Quién es Elena Vargas?

Una persona con temperamento y muy pasional. No me arrugo fácilmente. Soy amiga, madre y ante todo persona y artista. Soy artista desde que nací, prácticamente.

Tienes un estilo muy llamativos, ¿Qué es lo que quieres representar?

Me gusta el glamour y todo lo que brilla. A mí me gusta que las almas brillen por dentro y por fuera, entonces es una manera de brillar por ambos lados. Soy muy coqueta y me he atrevido a ir a la playa en tacones.

No piensas desistir de tu sueño, ¿ciertos?

La verdad es que me ha costado posicionarme un poquito, pero pienso que a base de esfuerzo y con ganas de todo se puede en la vida. Y también uno se coloca donde puede y donde quiere, porque también es muy importante la constancia. En la época en la que ejercía de corista fue cuando me di cuenta de que yo realmente quería ser artista. No quería otro trabajo, a pesar de que había estudiado para auxiliar de enfermería.

Una carrera con un historial televisivo, ¿Qué supuso participar en ‘La Voz’?

Guardo buenos recuerdos, porque conocía unos compañeros que son muy buenas personas y super profesionales. Fue un escaparate muy bueno. Era la primera vez que iba a un concurso. Pero también me llevé un poquito de mal sabor de boca.

¿Por qué?

Porque como en otros muchísimos programas, creo que la suerte ya estaba echada hacía tiempo y todo estaba planeado. Yo nunca fui juzgada por el público, sino por el programa. No pasa nada, porque yo ya tenía mi carrera y eso era una experiencia más en mi vida. Pero en ese momento, pues sí es verdad que me dolió. Me dolió porque yo tenía mucha ilusión, acababa de ser madre, ya había retomado mi ilusión, mis proyectos, mis ilusiones…

¿Mantienes relación con Antonio Orozco?

Pues guardo relación con compañeras que estuvieron conmigo. De mi equipo y de otros equipos. Con Antonio no guardo relación porque es verdad que cuando terminó el programa no lo volví a ver. Pero ni yo ni ninguno de mis compañeros. Eso no significa que tenga alguna queja de él, conmigo fue magnífico y me trató genial.

Una experiencia a la que se ha sumado el lanzamiento de tu primer disco y ahora el de tu nuevo sencillo, ‘Búscate la vida’.

Grabar mi primer disco siempre fue la ilusión de mi vida desde niña y ahora tengo puesta todas mis ilusiones en este nuevo sencillo, que esperemos suene mucho. Quiero regalar música y quiero dejar un buen sabor de boca al 2021 con una canción que cuente penas, pero con alegría. La gente se va a sentir muy identificada con este tema.

Has dicho que no quieres que tus hijas vean a una madre frustrada por no conseguir un sueño ¿Por qué tienes ese pensamiento?

Yo vivo para ellas, vivo para educarlas, para cuidarlas, para seguir su paso día a día. Pero claro, yo me olvidé de mí hace ocho años. Pasé de ser Elena Vargas a ser mamá de mis dos hijas y claro, llegó un momento en el que dije… ‘vale, soy feliz criando a mis hijas, soy feliz haciendo un puchero…’ Pero en mi corazón había un vacío por la música que había que rellenar, porque si no me iba a morir de pena.

Pues me ha contado un pajarito que te vas a Miami a hacer historia

Es una cosa importante que va a marcar un antes y un después en mi vida y en mi carrera. El autor y compositor de ‘La vida es un carnaval’, de Celia Cruz, que la acaban de proclamar patrimonio de la humanidad, quiere que hagamos una versión a mi estilo. Estoy muy ilusionada con este proyecto.

¿Y de tu corazón? ¿Qué nos puedes contar?

Llevo casada 10 años y es el pilar fundamental en mi vida para todo, porque él apoya mi carrera, él me apoya en todo, me apoya en cada paso que doy.