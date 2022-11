Elena Tablada no puede ocultar que la ruptura con Javier Ungría está resultado complicada. La pareja se había dado un tiempo y, al parecer, confiaban en que la distancia les sirviera para darse cuenta de la dirección que querían tomar. Sin embargo, las imágenes del empresario paseando con otra mujer por Madrid no han sentado bien a la hispanocubana. «Me gustaría que los tiempos hubiesen sido diferentes y no estar casados, pero bueno, la vida me lo ha puesto así y así es como hay que avanzar y afrontarla», lamenta.

Vídeo: Europa Press

El semblante de Elena Tablada, serio, transmite de manera clara que no es un buen momento para ella. Su historia de amor con el padre de su hija ya es parte del pasado. «Todo es un aprendizaje (…) Simplemente esto no era para mí, necesito tiempo para mí misma», ha confesado recientemente la diseñadora de joyas.

«Necesito volver a encontrarme a mí misma», asegura Elena Tablada

«Nada de este proceso está siendo fácil. Estoy trabajando mucho en mí para poder darle lo mejor a mis hijas. Necesito volver a encontrarme a mí misma. Me perdí en algún momento del camino», explicaba en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, presentado por Sonsoles Ónega en Antena 3.

Vídeo: Europa Press

Hace cuatro meses, Elena Tablada y Javier Ungría anunciaron su separación. Después de seis años de relación de una hija en común, la diseñadora no daba por cerrada su relación sentimental y dejaba abierta la posibilidad de reconciliación: “El amor y el respeto entre nosotros es profundo y latente, y creó un ser maravilloso por el cual estaremos unidos siempre. Confío en el plan que tiene Dios para mí, para mi familia y en que el tiempo nos haga valorar lo afortunados que somos”.

Todo parece haber cambiado tras las imágenes del empresario disfrutando de una velada con otra mujer. En unas declaraciones a Europa Press, Javier Ungría explicaba que no quiere “aclarar nada” porque “no tiene mayor importancia”. “Es una amiga solamente, sí. Elena es la madre de mi hija y no voy a decir nada de ella. Te lo agradezco, pero no voy a decir nada”, insistía, dejando caer que no ha rehecho su vida sentimental aún.

Cabe recordar que fue SEMANA quien contó en exclusiva la crisis que atravesaba su relación con Javier Ungría, con el que empezó a salir en el año 2016, después de que los presentaran unos amigos en común. Apenas dos años después, en 2018, contrajeron matrimonio en una boda civil en Miami rodeados de sus familiares y amigos más íntimos. Poco después -ese mismo año- se daban el ‘sí, quiero’ por todo lo alto en la iglesia de la iglesia de San José de Letrán, en La Habana, en Cuba. Y en abril de 2020, en plena crisis sanitaria, llegó al mundo su primera hija en común, Camila. Para Elena se trata de su segunda hija, pues tiene otra niña, Ella, fruto de su relación con David Bisbal.