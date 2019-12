El fin de año es época de recordar viejos tiempos. Así lo ha hecho la propia Rosalía abriendo su hemeroteca más familiar para compartir con sus miles de seguidores un vídeo muy revelador. En las imágenes se puede ver cómo su relación con la música se fraguó en su biografía desde hace mucho tiempo. Rosalía tocaba la guitarra, instrumento que por aquel entonces se asemejaba bastante más grande que ella.

Sin embargo, la estampa se torna divertida precisamente por el poco gusto que su gesto aparentaba. La cantante catalana resopla y pone cara de aburrimiento cuando una de sus compañeras de clase de música ensaya en alto con la flauta travesera. Una actitud que únicamente hace corroborar la fuerte personalidad que la intérprete ha tenido desde bien pequeña.

Ha sido este año, cuando la popular artista ha llegado a tocar el cielo. Una carrera de fondo que la he hecho brillar, pero en la que ha tenido que invertir mucho esfuerzo y estudio. Su trayectoria no ha sido fulgurante. Más bien todo lo contrario. Prueba de ello es su participación a los 15 años en el programa ‘Tú sí que vales’, donde no consiguió conquistar al jurado de aquel momento. Llegó a la semifinal y valoraron su incipiente talento, pero no ganó.

Once años después, Rosalía es una estrella de la música internacional. Ha conquistado cada trozo de tierra donde ha deleitado no solo con su voz, también con su puesta en escena, estilo y personalidad. Ha compartido espacio con artistas consagrados como Kyle Jenner o Dúa Lipa y es admirada por directores de la talla de Pedro Almodóvar e incluso escuchada por el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.

Rosalía ya no es aquella niña despeinada que hacía muecas en clase de música, pero todo ello es lo que le ha hecho convertirse en la artista que hoy en día es.