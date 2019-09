Chabelita Pantoja ha sido muy criticada por su videoclip de 'Ahora estoy mejor', pero no todos se meten con su trabajo. Justo Molinero, amigo de su madre, Isabel Pantoja, ha sido más cruel si cabe al tildar a la hija de la tonadillera como "puta"

El videoclip de la primera canción de Chabelita Pantoja en la música, ‘Ahora estoy mejor’, se ha convertido en todo un éxito en cuanto a repercusión mediática y es que, para bien o para mal, todos han visto el vídeo y todos han opinado sobre él. Las críticas a la joven aspirante a estrella musical son feroces, algo que no sorprende dado su perfil público y que su figura suele estar asociada a las chanzas y controversias, pero de ahí a caer en el insulto más soez hay un paso, el cual ha dado Justo Molinero, quien fuera amigo de Isabel Pantoja.

Años atrás, Justo Molinero formaba parte de la corte de amigos de Isabel Pantoja. Sin saber muy bien cómo, dejó de frecuentar Cantora y desapareció de su lado, pero el locutor de radio tiene una opinión muy formada sobre los miembros del clan Pantoja, dejando en la peor posición posible a Chabelita: “Kiko Rivera da la vida, la sangre, lo que sea por su madre y ella es más dejada… nos ha salido un poco puta”, asegura sin medias tintas el periodista.

Por el momento, Chabelita Pantoja no ha hecho declaraciones sobre el insulto gratuito que le ha regalado Justo Molinero. Tampoco la propia Isabel Pantoja se ha pronunciado al respecto. No se sabe si tomarán acciones legales o si simplemente dejarán el agua correr, porque todo ayuda a que la canción ‘Ahora estoy mejor’ esté en boca de todos. Aunque sea para mal.



Este videoclip supone la carta de presentación de Chabelita Pantoja como artista, por lo que se presupone la ilusión que la joven ha puesto en este trabajo. Esto no le resta o le suma calidad al mismo, pero quizá sí el respeto del trabajo bien hecho, el cual no le han tenido ni tan siquiera de su propia familia, quienes no estarán a su lado el próximo jueves cuando presente su canción de forma oficial y rodeada de sus seres queridos. Algunos.