Quedan pocos días para que Ana María Aldón y Ortega Cano vuelvan a verse las caras después de ratificar su divorcio el pasado mes de enero. Un encuentro que llegará tan solo unos día después de que el diestro acuda a 'Plano general', espacio de televisión de La 2, donde dará sus declaraciones más polémicas hasta la fecha y que no harán ni pizca de gracia. Hablará de 'la más Grande', algo que ha sido un problema en su matrimonio, y lo hará con unas impactantes palabras que no harán más que avivar el fuego entre los dos exs. "Rocío Jurado es la mujer de mi vida, la artista más grande y la mejor madre que he conocido", hemos podido escuchar en un adelanto, dejando claro que destaca más el papel de madre de la cantante y no el de Ana María Aldón.

Sin lugar a dudas, ahora podrá matizar esas palabras muy pronto. Será el próximo 29 de marzo cuando el ex matrimonio se vea obligado a verse las caras en la Primera Comunión del hijo que tienen en común, José María. Así lo confirmó Gema Aldón en 'Supervivientes', siendo ella quien se pierda este gran día para su hermano y que hará que su madre se sienta sola. A esta cita tampoco faltará Gloria Camila Ortega o incluso otros miembros de la familia, como Rosario Mohedano o Rosa Benito, quienes han estado muy unidas al torero tras su separación con la colaboradora de televisión. Un día señalado en el calendario con color rojo, que promete dar mucho de que hablar.

Ana María Aldón se reencontrará también con Gloria Camila Ortega

Hay que tener en cuenta que durante los últimos meses, Gloria Camila y la hija de Ana María, Gema Aldón, se han visto enzarzadas en diferentes disputas a través de las redes sociales. Además de que la hija del diestro ha protagonizado diferentes enfrentamientos y cruces de acusaciones con la diseñadora. Sin embargo, y a pesar de que la relación entre ellas no es nada favorable, se espera que ese día mantengan una relación cordial, tan solo para no fastidiar su día al pequeño José María, que está muy feliz de que sus dos padres vuelvan a estar juntos.

A pesar de que parecía que habían terminado su matrimonio en buenos términos, sobre todo por el bien del hijo que tienen en común, llegó un momento en el que Ortega Cano hasta se planteó en demandar a Ana María Aldón. "Estoy jodido, no quiero hablar con ella. Me he portado con ella enormemente y ella no ha hecho más que hablar mal de mí y mi familia. Yo no le deseo nada malo a ella, al contrario, le deseo que tenga mucha suerte. He cumplido 69 años y ya estoy cansado de todo. Ya estoy harto de que hable de mí de esa manera. Voy a llevar esto por la vía judicial", aseguró Ortega Cano en boca de Aurelio Manzano a través del programa 'Fiesta'.

Las palabras de Ortega Cano levantarán ampollas

A pesar de que no llevó la causa a los juzgados, el hecho de que ahora se siente en un plató y vuelva a decir que Rocío Jurado ha sido la mujer de su vida, y que además es la mejor madre que ha conocido, levantará ampollas. Esto no deja en buen lugar a la diseñadora, quien ha compartido diez años de matrimonio con él y tienen un hijo en común, José María, el causante del próximo reencuentro entre Ana María y Ortega Cano.