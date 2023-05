Alba Silva está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida. La mujer de Sergio Rico ha estado días desaparecida, pero después de publicar un breve comunicado este pasado lunes en sus redes sociales, ahora ha querido mandar un mensaje a su marido, que continúa ingresado en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Y no ha podido evitar mostrar su desesperación en el que es el peor momento de su vida.

"No me dejes sola mi amor porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti. Te estamos esperando mi vida, te amamos tanto", ha escrito Alba Silva junto a una imagen en la que aparece junto al portero de PSG el día de su boda, que celebraron el 11 de junio de 2022 en Sevilla. Quedan apenas unos días para celebrar su primer año de casados y no se imaginaban que iban a estar viviendo este episodio tan desagradable en estos momentos.

Un grito desesperado para que se recupere su marido

La publicación fue compartida por la 'influencer' hace apenas unas horas y ya ha conseguido muchísimos likes. Por supuesto, los mensajes de ánimo por parte de rostros conocidos y personas anónimas, que son conscientes de que Alba atraviesa un momento complicado: "Ánimo bonita... todo va a ir bien, eres una campeona", la ha escrito Alba Díaz, que precisamente ha disfrutado de unos días en El Rocío. "❤️", le he mandado Susana Molina. "Mucha fuerza 🖤", le desea Alejandra Rubio. "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Mucha fuerza, Alba. Estamos con vosotros", le hace saber Irene Junquera.

Este grito desesperado llega apenas unas horas después de que enviara un comunicado: "Gracias por todo vuestro cariño hacia nosotros. Sergio tiene a muchísima gente orando por él y es muy fuerte. Yo no tengo palabras para definir cómo me siento", escribía Alba Silva sobre un fondo negro, demostrando que está pasando unas horas muy complicadas.

La mujer de Sergio Rico envía un comunicado

Unos segundos después de escribir el que es el mensaje más duro que ha hecho público, Alba Silva compartía una foto en la que aparece ella junto a su pareja. El portero del PSG le da un tierno beso a su chica, que lo recibe con los ojos cerrados. Abajo le dedica las dos palabras más bonitas: "Te amo". La joven 'influencer' está pasando unas horas complicadas, pero no se separa de su marido. Desde que ocurriera el accidente, Alba se ha mantenido alejada de las redes sociales. Ha estado muy pendiente de su chico, que "está estable dentro de la gravedad", como apunta el comunicado que se ha hecho público hace unas horas y que revela la última hora de su estado de salud.

"Te amo", escribía Alba junto a una imagen juntos

El último parte médico deja claro que las próximas horas son clave: "El paciente está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Virgen del Rocío tras sufrir un traumatismo craneoencefálico. Está atendido por los especialistas de Medicina Intensiva y se encuentra bajo efecto de sedación. Su estado general es estable, dentro de la gravedad. Actualmente, está pendiente de la evolución clínica en los próximos días".