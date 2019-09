El duque de Alba responde tajantemente a su hermano Cayetano

Cayetano Martínez de Irujo ha desvelado los secretos mejor guardados de la Casa de Alba en su libro de memorias, «De Cayetano a Cayetano». Ahora, varias semanas después, su hermano, Carlos Fitz-James Stuart ha roto su silencio.

El actual duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart, ha concedido una entrevista a El País y se ha pronunciado sobre el libro de su hermano. En este, uno de los temas de los que habla el hijo de la duquesa de Alba es sobre la apertura de sus residencias al público. “Cuando heredé la Casa de Alba y llegué al poder me encontré una deuda muy grande que hay que equilibrar. Yo tengo cincuenta nóminas al mes que hay que pagar. Así que tuve que coger el toro por los cuernos”, responde su hermano.

“La Casa de Alba es el duque de Alba y sus dos hijos; y los demás, todos los que han ido apareciendo durante la vida de mi madre, pues son hermanos del duque de Alba. Y esto es así y es importante que se sepa”, ha explicado acerca de las desavenencias que hay en la familia y que Cayetano ha publicado en su libro.

“En cuatro años y medio he limpiado 54 cuadros. Los cuadros están limpios, como quería mi madre. Y todo con el dinero de la Casa y con el mío particular”, ha asegurado.

“Esta Casa nunca ha tenido ayuda de nadie, jamás hemos tenido ayuda de ningún organismo público…, tampoco la hemos pedido…, pero tampoco nadie la ha ofrecido”, ha indicado.

«He decidido liberarme de todo mi pasado y contarlo abiertamente. Yo ya había tenido ofertas, pero no estaba preparado, ni era el momento, ni me sedujeron las ofertas», confesó el quinto de los hermanos.

Uno de los capítulos que más atención ha acaparado ha sido el de su infancia y precisamente sobre él ha sido preguntado en la charla radiofónica.