4 Su reivindicación como duque

Para quien crea que el duque de Alba tiene una posición meramente contemplativa, él mismo responde: «Creo que en cuatro años y medio he hecho muchísimas cosas, aunque no me corresponde a mí decirlas. He mejorado notablemente la situación económica de la Casa. He ordenado el patrimonio artístico y he abierto mis tres casas: primero Dueñas, luego Monterrey y ahora Liria, y llevo restaurados más de 50 cuadros».