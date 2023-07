4 de 8

A diferencia de otros excompañeros, ha querido dejar claro que no ha recibido ninguna oferta de Atresmedia. “Ni me han ofrecido nada, ni yo he buscado”, anticipó la periodista en la recta final de ‘Sálvame’. “Veía a todo el mundo que se estaba moviendo, pero yo no he movido nada, además es que he estado enferma”, acabó explicando. Por el momento, Gema López sigue trabajando como embajadora de una firma conocida de moda. Utiliza su cuenta de Instagram para promocionar las prendas y, más allá de eso, su objetivo por ahora en descansar estas vacaciones de verano.