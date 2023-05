Rafa Mora desvela sus planes de trabajo para cuando acabe 'Sálvame'

Los últimos días han sido una auténtica vorágine para todo el equipo de 'Sálvame'. La cancelación del programa a partir del 16 de junio es uno de los temas más candentes de la actualidad que incluso ha generado un gran debate político y social. Había mucha expectación por ver cuál era la reacción del espacio de Telecinco tras conocerse la fatídica noticia. Sorprendentemente, se lo tomaron con mucho humor y el primer día llevaron a un asesor laboral para que les ayudara a actualizar el curriculum vitae de los colaboradores de cara a una nueva búsqueda de empleo. Un día después, Jorge Javier Vázquez colgó el cartel de se traspasa a las puertas del plató de Telecinco. Pero, ¿cuál es el futuro de los trabajadores de Mediaset? El último en hablar sobre sus planes de trabajo ha sido Rafa Mora, quien asegura que no le va a faltar trabajo.

El colaborador de televisión ha presumido de lo bien que le va fuera de la televisión y ha prometido a todos sus compañeros que "vosotros si os quedáis sin curro un tiempo, me llamáis. A mí me va muy bien. Tengo curro para todos", ha comenzado diciendo. Una declaración que ha llamado la atención a Adela González, quien le ha preguntado por la que será su fuente de ingresos una vez que se despida de las tardes de Telecinco. "Voy hacer muchas cosas", cuenta y asegura que seguirá inmerso en sus estudios universitarios. A pesar de haber abandonado la carrera de Periodismo, Rafa Mora comenzó otros estudios de los que todavía no ha dado ningún detalle sobre con qué está relacionado.

Rafa Mora revela TODO el trabajo que tiene para los próximos meses

"Estoy trabajando en la discoteca La Reserva que gracias a Dios me va muy bien. He cogido y me he ido este fin de semana a Ibiza para cerrar una fiesta que voy hacer en un beach club en Playa d'en Bossa todos los domingos", ha continuado explicando. "¿Qué haces? ¿Cantas, actúas?", le preguntaba la presentadora. "No hombre, yo soy promotor. Por eso digo que no os preocupéis que si os quedáis sin curro, este veranito por lo menos yo os doy curro", ha dicho un Rafa Mora muy seguro de un futuro en la isla pitusa para todos sus compañeros de programa.

Además, con mucho humor, el colaborador de televisión ha puntualizado qué tipo de trabajo le ofrecería a cada uno de sus compañeros. "Depende, por ejemplo a Víctor Sandoval lo pondría de cantante. A Pipi Estrada de stripper para las despedidas de soltero. A parte que Pipi es superdotado. Y a Carmen Borrego para dirigir la orquesta, para dirigir a todo el cotarro", ha contado entre risas. Mientras que Víctor y Pipi aplaudían su interés por ellos y sus posibles nuevos puestos de trabajo, la hija de María Teresa Campos no ha tenido su mejor tarde y no le ha hecho ni pizca de gracia las palabras de Rafa Mora.