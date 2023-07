Pipi Estrada: el antes y el después de su operación estética

Una semana después de pasar por el quirófano, Pipi Estrada ha querido mostrar al público el resultado de la intervención. El periodista se ha operado la zona de la papada. "No me gustaba mi cuello. Voy cumpliendo años y ahora le he ganado una batalla al tiempo. Estoy contento y feliz", afirmaba durante el programa 'Fiesta'.

"Me veo para estrenar", con estas palabras Pipi Estrada dejaba claro que estaba muy satisfecho con el resultado. Y es que ya había confesado en distintas ocasiones que la zona del cuello le provocaba ciertos complejos. Los últimos cuatro años había pensado, y mucho, someterse a esta intervención. "Reflexionaba los pro y los contra. Entrar en el quirófano, evidentemente, no es irse a comer un chuletón. Me miraba al espejo y deshojaba la margarita. Hace poco el doctor me preguntó si hacíamos el cuello". Su nuevo rostro ha gustado a sus compañeros de programa. "Te has quitado diez años", le decía Ana María Aldón. Mientras que Emma García indicaba que le veía mucho más joven.

El nuevo rostro de Pipi Estrada

Todavía es pronto para apreciar el cambio definitivo, pero Pipi Estrada ha querido mostrar a la audiencia su nuevo rostro. Además de la papada, también ha retocado el óvalo facial. El colaborador ha reconocido que nada más mirarse al espejo ha pensado que a partir de ahora se pondrá camisetas de cuello redondo. "Antes no me las ponía porque me daba vergüenza".

"Si veis las cicatrices. Alucináis de lo bien que está. Además, son estéticas. No parece que haya pasado por el quirófano", explicaba el periodista. Curiosamente, la intervención es la misma a la que se sometió en su día Carmen Borrego. Un episodio que fue muy sonado en su momento. En septiembre de 2018, la hija pequeña de María Teresa Campos eliminó la papada con un lifting de cuello. "No sé qué hizo ella con los sobrantes. Los míos quiero que se los quede porque le traerá buenos recuerdos y para que haga lo que ella considere que tiene que hacer", bromeaba Pipi.