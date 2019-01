El dardo de Alba Carrillo a Feliciano López tras conocer su compromiso

3 Feliciano y Alba tuvieron un tormentoso divorcio

Feliciano López y Alba Carrillo no duraron ni un año de casados. Tuvieron un divorcio tormentoso y no sería la primera vez que Alba lanza mensajes a su ex, con quien se ha visto cara a cara incluso en los Juzgados. Después, la colaboradora televisiva mantuvo una relación con David Vallespín que no llegó a buen puerto. Eso sí, fue una separación amistosa. Y ahora ha comenzado el Año Nuevo pidiéndole una cita en pública a Albert Riveras tras conocer que el líder de ‘Ciudadanos’ había roto su relación con Beatriz Tajuelo. ¡Se avecinan tiempos moviditos!

Leer más: Alba Carrillo quiere una cita con Albert Rivera: “Me encanta”