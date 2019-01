Alba Carrillo quiere una cita con Albert Rivera: “Me encanta”

Albert Rivera y Beatriz Tajuelo han roto su relación tras cuatro años de noviazgo. Una noticia inesperada sobre el líder de ‘Ciudadanos’ que ha hecho que se convierta en noticia de la crónica social. Y en el centro de las miradas de algunas de las colaboradoras de ‘Ya es mediodía’: Alba Carrillo.

Alba Carrillo, sobre Albert Rivera: “Me encanta”

En pleno directo del programa de este martes de ‘Ya es mediodía’, programa conducido por Sonsoles Ónega, hablaron de esta separación. Y Alba Carrillo, antes de que se le adelante nadie, le pidió una cita en directo a Albert Rivera. Cuando Sonsoles anunció que el líder de Ciudadanos estaba soltero, lo primero que soltó la ex de Feliciano ha sido: “Me encanta”, antes de pedir la cita.

Albert Rivera y Beatriz Tajuelo han roto su relación

Le ha pedido una cita en directo tras conocer su separación

Parece que no es la primera vez que Alba Carrillo le “echa el ojo” a Albert Rivera, pues incluso sabe su signo del zodiaco. “Y es escorpio, que son súper sexuales“, dijo entre risas. Además, la modelo ya se imagina como Primera Dama del partido naranja y ya fantasea en cómo sería: “Yo ya me veo, estoy en la Moncloa, voy de primera dama. Voy a poner la moda española en lo más alto. Yo no me olvidaré de mis raíces y vendré a haceros unas conferencias aquí”, seguía contando entre risas.

“Ven que yo te acojo”, le dice

Antes de terminar su discurso y, mirando a la cámara, le soltó la invitación: “Todos lo hemos pasado mal. Ven que yo te acojo para hacerte llevar este duelo“, ha dicho. Ambos comienzan el Nuevo Año solteros. Hace unos meses también saltó la noticia de que Alba Carrillo habría roto su relación con David Vallespín, una ruptura mucho más conciliadora que con sus dos exs: Fonsi Nieto y Feliciano López.

¿Será este el año en el que triunfe el amor para Alba Carrillo?

Puede que el 2019 sea el año de Alba Carrillo y Albert Rivera, y este segundo quiera concederle una cita romántica a la modelo. ¿Llegaría esa relación a buen cauce? Puede que el líder de ‘Ciudadanos’ sea el definitivo para Alba. ¡Hay que estar atentos!

