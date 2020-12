La cantante ha desvelado por fin el sexo del bebé que espera junto a David De Gea a través de una imagen de ella misma presumiendo de barriguta de embarazada.

Ha sido un año especialmente duro para todos. La situación del país, provocada por la crisis sanitaria y económica del coronavirus, hace que haya sido un 2020 muy complicado para todos los españoles. Pero algunos han recibido en este año tan atípico alguna que otra buena noticia. Es el caso de algunos rostros conocidos, que justo en estos meses se han enterado de que esperan un bebé.

Es el caso de Edurne, que hace apenas unos meses anunciaba a través de Instagram que estaba esperando su primer hijo, fruto de su relación con el portero David De Gea. Pues bien, como es habitual en ella, la cantante ha querido desvelar a través de esta plataforma cuál es el sexo del bebé que espera.

«Un cumpleaños diferente, pero sin duda muy muy especial!! Mi mejor regalo está en camino, una bebita preciosa!! Gracias por todas y cada una de vuestras felicitaciones, y por todo el cariño que me dais siempre!! Estoy más feliz que nunca!! 🎄 #Feliz #HappyBirthdayToMe #Bebita #BabyGirl #Babydurne«, ha escrito emocionada junto a una instantánea en la que vemos ya su avanzado estado de gestación.

Edurne desvela el sexo del bebé que espera

Los mensajes y las felicitaciones no se han hecho esperar y han sido muchos los que han querido dedicarle algunas palabras bonitas. Entre ellos, algunos rostros conocidos, como Laura Escanes: «Felicidades bella!!!💖💖💖💖». «Enhorabuena», escribe Marta Hazas, «¡Felicidades mami chula 😜😍! Lo recordarás siempre ❤️», le dedica Barei, Felicidades, preciosa!! 💖», declara Adriana Abenia.

A pesar de mostrarse muy tímida a la hora de hablar de su embarazo, lo cierto es que Edurne se decidía hace unos días abrirse en canal con sus seguidores compartiendo con ellos algunos detalles acerca de su dulce espera. Como por ejemplo, los antojos que está teniendo durante el embarazo o los nombres que barajan. Eso sí, dejaba claro que aún no quería revelar el sexo del bebé, aunque reconocía que lo comunicarían próximamente, algo que por fin ha llegado.

Ha desvelado algunos de los antojos que está teniendo

«Soy un poco vergonzosa, me gusta mantener mi privacidad. Hay cosas que cuento pero hay otras que me gusta llevarlo en la intimidad. Estoy feliz, contenta, me siento muy afortunada porque puedo seguir mi vida normal», comenzaba relatando Edurne a través de un directo de Instagram. La cantante reconocía que lo único que ha cambiado a lo largo de estas semanas es la comida puesto que «no puedes comer embutido o sushi».

A pesar de que no ha intentado ocultar su barriga de embarazada en estas últimas semanas, muchos de sus seguidores le han preguntado el motivo por el que no la enseña con más asiduidad. La cantante ha hecho hincapié en que no es que le de vergüenza, pero insiste en que no es necesario exhibirse. «Tampoco quiero estar todo el rato enseñando la tripa, es una barriga normal como la de todas las embarazadas, no veo la necesidad de estar enseñándola», explica.