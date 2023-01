Eduardo Casanova está a punto de estrenar su nueva película, ‘La Piedad’, que estará disponible en los cines el próximo viernes 13 de enero. De hecho, este mismo miércoles estará junto a Ángela Molina en el plató de ‘El Hormiguero’, donde seguramente Pablo Motos le pregunte por su película y también por las polémicas declaraciones que ha dado sobre la maternidad y que han dado mucho que hablar.

Mientras llega ese momento y sabemos qué piensa Eduardo Casanova sobre el revuelo que han provocado sus declaraciones, os explicamos qué ha ha sido lo que ha ocurrido. El director de cine fue bastante duro al hablar de la maternidad, mostrando una faceta de lo más negativa sobre el mundo que hemos dejado a las nuevas generaciones: «Últimamente tengo miedo. Si te paras a pensarlo fríamente, no pinta muy bien la humanidad», empieza diciendo Eduardo Casanova.

De hecho, va más allá y muestra su deseo de acabar con la especie humana: «Estaría muy bien acabar con la humanidad, pero como somos un puto virus, no va a pasar», declara el que fuera Fidel en la exitosa serie ‘Aída’. Eduardo Casanova es bastante pesimista sobre el mundo en el que estamos viviendo y lo demuestra en esta polémica entrevista: «Aunque haya una guerra horrible, que ya la hay. Aunque nos estemos muriendo, que nos morimos, nos reproduciremos. Es curioso cómo el ser humano va a luchar hasta el fin de sus días por una libertad que no existe. Por una paz que no existe. Todo por amor a sus hijos. Es el horror».

Y es que la maternidad es un tema al que le ha dedicado también algunas palabras: «Es un tema complejísimo. Me cuestiono mucho si es razonable traer hoy un hijo al mundo», continúa diciendo. Esta declaración ha sorprendido a muchos y ha provocado que muchos internautas le dejaran saber que no están de acuerdo con el director de cine a través de las redes sociales.

Y para rematar, Eduardo Casanova justifica sus palabras: «Entiendo el instinto animal de reproducirse como cualquier especie, como cualquier virus. Pero es un acto completamente egoísta: tu hijo, hije o hija va a vivir en un mundo horrible. Y tú lo traes al mundo sin preguntarle si quiere venir», terminaba diciendo. ¿Qué tendrá que decir ahora Eduardo sobre el revuelo que ha provocado sus polémicas palabras?