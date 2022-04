Kiko Rivera no está pasando por su mejor época a nivel personal. Son continuas las informaciones que salen sobre él y supuestas deslealtades a su mujer, Irene Rosales. El DJ. ha intentado mantenerse al margen de lo que cuenta una periodista argentina que asegura que mantuvo un encuentro con el hijo de Isabel Pantoja. Una estrategia que también ha decidido seguir su esposa, que se encuentra refugiada en su nuevo negocio, una tienda online de bolsos. Pero si ella está ocupada con sus quehacer, él no se queda atrás. Y es que el próximo jueves se enfrenta al concierto más importante de su carrera, con el que celebra su décimo aniversario como artista. Sin embargo, ha sufrido un duro revés tan solo unos días antes de subirse al escenario junto a todos los invitados que le acompañarán en un día tan especial para él.

Los Rebujitos, baja del concierto más especial de Kiko Rivera

Kiko Rivera ha compartido a través de su Instagram la triste noticia de la baja de Los Rebujitos, quienes finalmente no podrán estar en el concierto que ofrezca el Dj el próximo jueves 28 de abril. Lo ha confirmado el propio cantante: «Es una pena para mí anunciaros que por motivos laborales Los Rebujitos no podrán estar con nosotros el próximo jueves. Esperemos que no haya ninguna baja más«, ha escrito el cantante a través de sus historias. Rivera está muy nervioso por este concierto que lleva preparando durante mucho tiempo. Sin embargo, este revés ha entristecido y mucho al DJ., que está muy ilusionado con este concierto.

El concierto, que se celebrará en la discoteca Antique de Sevilla, reunirá a numerosos artistas, que quieren estar al lado del hijo de Isabel Pantoja en este concierto tan importante para él. Algunos de los artistas confirmados son Manuel Cortés, el hijo de Raquel Bollo; La Húngara, Juan Peña, Decai… entre otros rostros conocidos. Sin embargo, Los Rebujitos, uno de los pesos pesados de este concierto finalmente será baja. A pesar de esta mala noticia, Kiko sigue con sus planes del concierto que promete dar mucho de que hablar.

Hace unos días cumplía diez años en el mundo de la música y por este motivo ha querido organizar este concierto en el que seguramente no faltará su mujer, Irene Rosales, ni su entorno más cercano. De hecho, las entradas ya llevan a la venta durante un tiempo a un precio apto para todos los bolsillos. Los seguidores de Kiko Rivera tendrán que pagar diez euros para poder disfrutar el espectáculo en una de las discotecas más conocidas de la capital hispalense.

La alternativa del hijo de Isabel Pantoja para sus fans que no estén en Sevilla

La acogida puede no ser la esperada para el DJ que ha ido sacando diferentes alternativas para que nadie se pierda su concierto. No solo van a vender entradas a través de Internet, unos pases que te permitirán acudir allí. También se podrán adquirir los tickets en la taquilla de la sala en la que se va a celebrar el concierto. Además, también va a vender unas entradas para ver el concierto online, ya que lo emitirá en streaming. Así mismo lo confirmó él. «Buenos días familia, como sabéis, el día 28 de abril, el jueves que viene, a las 8 de la tarde vamos a tener el concierto en Sevilla. Vamos a tener entradas en la puerta también. Hemos sacado las anticipadas, vamos a tener entradas en la puerta, pero también tenemos entradas online», comenzó diciendo.

«De esta forma, lo puedes ver desde tu casa. Os dejo un enlace para que podáis comprarlas online», dice emocionado con todas las alternativas que está dando para acercar su música a sus fans. El Dj está trabajando mucho en este concierto para que salga todo perfecto. Por este motivo, no es de extrañar que esté dando todas las alternativas posibles para que su concierto sea todo un éxito. ¿Su sueño? Colgar el cartel de ‘sold out’ antes de que llegue el próximo jueves 28 de abril, día en el que se celebra el espectáculo.

Kiko Rivera está aprovechando que tiene un millón de seguidores en Instagram para hacer publicidad sobre sus conciertos en esta plataforma. Son tiempos difíciles para llevar a cabo un concierto y cuando se consigue una fecha, todavía es más complicado aunar a fans para que acudan hasta allí. Es lo que le ocurrió al dj el pasado mes de marzo, cuando celebró un concierto en Malpartida, Cáceres. A pesar de que las entradas costaban apenas 10 euros, el recinto estaba casi vacío.

