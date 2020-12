En su entrevista con María Patiño en ‘Socialité’, la colaboradora ha cargado duramente contra la cantante: «Cantora no es tu casa: es tu tumba y tú lo sabes».

Este lunes, Mila Ximénez ha sido la invitada de la emisión diaria de ‘Socialité’, el programa que presenta María Patiño en Telecinco y cuya emisión se ha pasado al ‘access prime time’, el espacio nocturno que sigue al Informativo de Pedro Piqueras. En su charla con su amiga y compañera, la colaboradora se ha sincerado sobre el que ha sido uno de los años más difíciles de su vida, en el que se enfrenta a una batalla contra el cáncer de pulmón. «He pasado un tiempo donde he petado y donde la cabeza me ha planteado si todo esto merece la pena. Ahora acepto la enfermedad, pero me está costando mucho aceptar el tratamiento. Ahora entiendo que soy otra persona. Y creo que la tristeza me está jugando una mala pasada», admitía.

«Llevo mucho tiempo confinada. Salí de la casa de ‘Gran Hermano’, que no fue fácil. Cuando salí empezó el confinamiento. Luego tuve un dolor muy complicado. Empecé a trabajar cuando me diagnosticaron el tumor», ha relatado. Desde el pasado mes de junio, cuando anunció su enfermedad, «lo único que hacen es preguntarme cómo estoy. Mi vida se ha convertido en un diario en el que cuento cómo voy y cómo va el tratamiento. Todo va alrededor de la enfermedad. Tengo que remontar. Tengo miedo a salir sola, tengo miedo a hacer la compra«, añadía.

«Prefiero una vida más corta, pero con más calidad de vida»

«Esto es una gran putada. Ya tenía edad de descansar y de disfrutar de todo lo que he conseguido todo este tiempo. Me ha parecido una jugarreta muy cabrona y estoy muy cabreada con todo esto». Con estas palabras, la andaluza admitía que sigue llevando mal su lucha. «Espero ganar la batalla, pero cuando me levanto y no quiero seguir no entiendo porqué cuando estoy bien luego vuelvo a tener otro ciclo y me vuelvo abajo y vivir así… Prefiero una vida más corta, pero con más calidad de vida. No quiero producir ni pena ni una tensión exagerada. Esto no es una gripe. No es algo que vienen mis amigos y me traen un caldito. Es un proceso muy largo. ¿De cuánto? No lo sé. Menos de dos años no lo creo. Tengo que convivir con ello y la gente tiene que seguir con su vida», reconocía.

El emotivo mensaje de Kiko Rivera a Mila Ximénez

Hay días en los que no tiene ganas de hablar con nadie, «sin ganas de coger el teléfono. El teléfono se ha convertido en uno de mis peores enemigos. Aún tengo muchos WhatsApps sin abrir. Somos dos: mi enfermedad y yo y tenemos que convivir de la mejor manera posible. Ni él me puede convertir en una inválida ni yo puedo darle la espalda». Pero en la entrevista de Mila Ximénez también tuvo tiempo de hablar de Isabel Pantoja. Kiko Rivera le enviaba un cariñoso mensaje a través de vídeo: «Hola Mila, soy Kiko. Quiero mandarte un abrazo muy muy fuerte en este año tan duro para todos. Decirte que en este año he podido conocerte un poco mejor, cosa que me ha alegrado bastante el poder decir que ahora nos respetamos y nos queremos. Ojalá dure muchísimo tiempo. Te quiero mucho. A ver si prontito podemos tomarnos algo».

Tras escuchar las palabras del DJ, Mila Ximénez ha agradecido su mensaje. Sabe que sus palabras le pasarán factura con su madre, con la que no se habla. «Mi niño. Le he cogido un cariño y un respeto tremendo. Le llamo muy pocas veces. Solamente le dije: El ejército Pantoja es un ejército muy fuerte y le dije: ‘Tienes que estar preparado porque se le iban a volver las cosas en contra. Tienes que estar preparado para que te pisoteen«, respondía.

«No sé cómo has podido echar de tu vida a todo el que te ha querido»

A continuación se lamentaba de la actitud de la cantante. «Isabel, perder a Kiko es como escupir al cielo. No sé cómo has podido echar de tu vida a todo el mundo que te ha querido alguna vez. Los has escupido a todos. En el fondo eres una gran perdedora porque lo has tenido absolutamente todo. ¿Y dónde lo tienes encerrado? ¿Debajo de un colchón? ¿En una cuadra en Cantora? ¿Metido dentro de trajes manchados de sangre?».

Mila Ximénez recordaba que se puso en contacto con la tonadillera hace un tiempo: «Yo no te jaleo. Te mandé un mensaje y le dije: coge a tus nietas y veta un parque de atracciones. Ya verás el aire que vas a conseguir. Pero no: te da miedo. Cada vez que la vida te pega un arañazo te encierras ahí, en ese mundo tan sórdido como es Cantora. Dices que Cantora es tu casa. Cantora no es tu casa: es tu tumba y tú lo sabes».

«A Isabel no la quieren»

Para Mila, uno de los mayores problemas de Isabel Pantoja es el ambiente que la rodea. «Ella tiene todo a su favor, pero está con gente muy… A Isabel no la quieren. Hay una relación tóxica de personas que la idolatran».